В России вместо сексуального воспитания девочкам предложили прививать любовь к семье

Российским школьницам с начальных классов следует преподавать не половое воспитание, а учить их семейной жизни, заявила председатель "Совета женщин России" Екатерина Лахова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, именно прививание любви к семье с раннего возраста даст девочкам понять, что к тридцати годам к ним будут относиться как к "старородкам". При этом сексуального воспитания в учебных заведениях следует избегать.

"Сексуальное воспитание – это совершенно не то. Нет, именно вопрос семейный, подготовки девочек и мальчиков к семейной жизни и ведению здорового образа жизни", – заявила Лахова.

Она отметила, что иногда молодые девушки ей говорят, что за границей рожают после 30-40 лет. "Но это не идеал, конечно. Самое нормальное время рожать – это где-то в 22-25", – сказала она.

По ее мнению, девочек плохо готовят к семейной жизни, поскольку при опросах они на первое место ставят образование, на второе – карьеру, и только на третье – семью. Именно поэтому необходимо менять ситуацию и вводить в школах специальный предмет, начиная с начальных классов.