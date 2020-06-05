Дети 10 алтайских врачей смогут бесплатно получить высшее образование

В Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации выделили 10 грантов на бесплатное обучение по всем направлениям бакалавриата для врачей, которые борются с коронавирусом, сообщает официальный сайт Алтайского края.
"По разным направлениям подготовки выделяется 150 грантов для учебы в Москве и 200 грантов для обучения в ряде региональных филиалов. Участвует в этом проекте и Алтайский филиал РАНХиГС, нам выделено 10 грантов. Гранты, позволяющие бесплатно получить высшее образование, будут финансироваться Алтайским филиалом из собственных средств и предоставляться на все направления подготовки бакалавриата", – пояснил директор филиала Игорь Панарин.
Основанием для получения гранта является документ, подтверждающий, что один из родителей работал непосредственно с больными коронавирусом, в бригаде скорой помощи или в стационаре. При этом сумма баллов по трем предметам ЕГЭ у абитуриента должна быть не менее 210.
Комментарии
РАНХиГС и врачи? От туда же вроде только чинушки появляются?
Просто классовая ненависть к врачам. Может еще за вилы возьмете?
Может еще за вилы возьмете?
За вилы детей колхозников возьмут.
оттуда студенки понятые по картинкам в соц сетях появляются ЫЫЫЫЫ престиж ниже плинтуса! Кстати когда картинки то научатся подбрасывать в аккаунты????
финансироваться Алтайским филиалом из собственных средств
то есть все остальные в/б студенты скинуться на обучение льготникам
Престиж ниже плинтуса, уровень знаний- такой же. Но работают чиновниками в администрациях.