Алтайские антимонопольщики проверят, действительно ли в "Ярче!" лучшие цены

Алтайское УФАС проверяет рекламную кампанию торговой сети "Ярче!". Магазины утверждают, что гарантируют лучшие цены.
"Комиссии управления предстоит выяснить, действительно ли торговая сеть предлагает лучшие цены или данная фраза используется лишь для привлечения внимания клиентов. По предварительной оценке, выявленная в ряде магазинов торговой сети в г. Барнауле реклама содержит признаки нарушения Федерального закона "О рекламе", – сказано в сообщении ведомства.
По закону, если продавец утверждает, что цена лучшая, то он должен представить конкретные характеристики для сравнения. Кроме того, такой заявленный сравнительный критерий должен быть достоверным и подтверждаться объективными доказательствами.
В рекламе торговой сети "Ярче!" таких параметров не заявлено.
Комментарии
Ахах)
Ни у кого не будет подозрений, под чью дудку ФАС пляшет.
Они бы лучше проверили агитки к голосованию по конституции.
Пусть фас сначала докажет, что такое "лучшая" и "не лучшая!, и чем они отличаются.
Думаю, что любой покупатель в ярче подпишется, что их цена - "лучшая" ))
Кто-то от зависти не знает, как справиться с "ярче"...
Томичи молодцы!
Ни магнит, ни пятерочка ничего не могли поделать, а пришли "ярче" и действительно поставили раком весь алтайский ритейл с их конскими ценами.
заметьте, как нехотя им приходится плясать под томскую дудку.
Сделали ребрендинг, поставили кофе в магазине, чтобы было "как у ярче".
Причем, те, кто разрабатывал концепцию "кофейни в магазине", уже уволились. Соответственно, те, кто остались, понятия не имеют, зачем оно нужно, и как следствие, вся реализация прошла через анус. Ребрендинг бесполезен, потому что эти "кофейни" - УГ.
Сейчас сезон заготовки ягод начинается. Цена сахара в ярче 33 р/кг, цена в ребрендинговом магазине 70 р за 2 кг. Напомню, что пока ярче не было на рынке, то ребрендинговый магазин предлагал 1,5 кг за 64 рубля!!!
Про всякие бийские магазины я вообще молчу... На мой взгляд, туда вообще одни богачи ходят, которым лень пройти чуть дальше, чтобы попасть в магазин с "лучшими" ценами))