Алтайские антимонопольщики проверят, действительно ли в "Ярче!" лучшие цены

Алтайское УФАС проверяет рекламную кампанию торговой сети "Ярче!". Магазины утверждают, что гарантируют лучшие цены.

"Комиссии управления предстоит выяснить, действительно ли торговая сеть предлагает лучшие цены или данная фраза используется лишь для привлечения внимания клиентов. По предварительной оценке, выявленная в ряде магазинов торговой сети в г. Барнауле реклама содержит признаки нарушения Федерального закона "О рекламе", – сказано в сообщении ведомства.

По закону, если продавец утверждает, что цена лучшая, то он должен представить конкретные характеристики для сравнения. Кроме того, такой заявленный сравнительный критерий должен быть достоверным и подтверждаться объективными доказательствами.

В рекламе торговой сети "Ярче!" таких параметров не заявлено.