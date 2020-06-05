В Сети появилась петиция против обнуления сроков Владимира Путина

В интернете опубликовали петицию против обнуления сроков президента России Владимира Путина. Остальных поправок в Конституцию она не касается.

"Призываем сограждан не поддерживать поправку в ст. 81 ст. 3 прим. 1 Конституции России, которая позволит Владимиру Путину обнулить президентские сроки и оставаться у власти до 2036 года", – говорится в опубликованном тексте.

При этом авторы петиции отмечают, что они выступают за сменяемость власти, справедливость и закон, развитие и процветание России.

За 16 часов петицию подписали 6568 человек. Следующая цель, которую поставили себе авторы, – 7500 человек.