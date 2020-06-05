В Сети появилась петиция против обнуления сроков Владимира Путина

В интернете опубликовали петицию против обнуления сроков президента России Владимира Путина. Остальных поправок в Конституцию она не касается.
"Призываем сограждан не поддерживать поправку в ст. 81 ст. 3 прим. 1 Конституции России, которая позволит Владимиру Путину обнулить президентские сроки и оставаться у власти до 2036 года", – говорится в опубликованном тексте.
При этом авторы петиции отмечают, что они выступают за сменяемость власти, справедливость и закон, развитие и процветание России.
За 16 часов петицию подписали 6568 человек. Следующая цель, которую поставили себе авторы, – 7500 человек.
Комментарии
подписался
+
Нацпредатели зашебуршали
Я бы подписал но боюсь за своих близких
5.06.2020 12:41
- гость - Это стеб?
А кому эту петицию отправят? В.В.Путину?
подписалась
6,5 тысячи человек
кто эти без страшные люди?
5.06.2020 12:44
- гость -
А кому эту петицию отправят? В.В.Путину?
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Путин об ней не узнает даже.
подписался.
кто эти без страшные люди?
Ну такие же неучи безграмотные, наверное...
Странно, чего ж вы так боитесь то? Ну не голосуйте за него? Почему вы так уверены, что если сроки обнулят, то он обязательно должен стать президентом?! Голосуйте за другого! Это ваше право!
5.06.2020 12:52
Мадам
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Грамотеи из НОДа поумнее будут?
+
Подписал...
Мадам похоже инфаркт случился - ошибку ей в глаза кинули.
Если там подпишуться 140 миллионов власти трудно будет подделывать результат голосования.
Подписал...
Госпидя... чем бы дитя ни тешилось... Лучше займите себя, как кот, когда ему делать нечего!
Подписываеющие на этом сайте что-то, вообще понимаете всю бесполезность и глупость этого занятия?
хоть пиши хоть не пиши все равно получишь ши
5.06.2020 12:56
- гость -
Если там подпишуться 140 миллионов власти трудно будет подделывать результат голосования.
С чего это вдруг? Как всегда заявят, что это всё хохлы и американцы подписали. И обнуление продолжится
5.06.2020 12:58
тю!
Спать что-ли ложиться?
5.06.2020 13:01
- гость -
Подписываеющие на этом сайте что-то, вообще понимаете всю бесполезность и глупость этого занятия?
Нет, не понимают. Они уверены, что и ВОВ можно было остановить написав петицию Гитлеру.
Сразу видно кому нечем заняться.
товарищи, подождите не газуйте! всё что происходит, происходит не просто так!!
ротшильды, рокфеллеры, сорос, гейтс, клинтоны и т.п., и т.д., - мечтают воевать, вгонять в кредиты, контролировать всё и всех... ихняя ФРС подмяла под себя все центральные банки государств...
путин не зря спрятался в бункере, сбербанк не просто так выкупили у центробанка (хотя он наш), нефть обрушили...
сейчас раскачали США, чтобы выбить почву из под трампа - он согласился дать бой вместе с сидзиньпином и путиным всем ротшильдам и соросам. и даже уже перестал башлять ВОЗ.
россию не получается раскачать, навальных и удальцовых получается держать, но как только путин сказал когда будет парад, америка сразу полыхнула.
сюда же можно отнести обмен самолётами с помощью с сша и италией. не важно что они увезли туда, что 7 самолётов привезли из италии?
если трамп или путин сейчас уйдет, то наша финансовая независимость станет ещё хуже, это план клинтонов и рокфеллеров и даже даллеса - если бы перечисленное в нём не сбывалось я бы ни за что не поверил в подобный план... но всё перечисленное сбывается...
и деньги из россии не просто так все выжали, где-то все группируют...
подождите! не подумав не газуйте!!