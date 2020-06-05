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В Сети появилась петиция против обнуления сроков Владимира Путина

, ИА "Амител"
За 16 часов ее подписали более 6,5 тысячи человек
Фото: ekogradmоscow.ru

Фото: ekogradmоscow.ru

В интернете опубликовали петицию против обнуления сроков президента России Владимира Путина. Остальных поправок в Конституцию она не касается. 

"Призываем сограждан не поддерживать поправку в ст. 81 ст. 3 прим. 1 Конституции России, которая позволит Владимиру Путину обнулить президентские сроки и оставаться у власти до 2036 года", – говорится в опубликованном тексте.

При этом авторы петиции отмечают, что они выступают за сменяемость власти, справедливость и закон, развитие и процветание России. 

За 16 часов петицию подписали 6568 человек. Следующая цель, которую поставили себе авторы, – 7500 человек. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.06.2020 12:37
- гость -

подписался

5.06.2020 12:39
- гость -

+

5.06.2020 12:40
feli

Нацпредатели зашебуршали

5.06.2020 12:41
- гость -

Я бы подписал но боюсь за своих близких

5.06.2020 12:43
- гость -

5.06.2020 12:41
- гость - Это стеб?

5.06.2020 12:44
- гость -

А кому эту петицию отправят? В.В.Путину?

5.06.2020 12:44
- гость -

подписалась

5.06.2020 12:44
- гость -

6,5 тысячи человек
кто эти без страшные люди?

5.06.2020 12:48
- гость -

5.06.2020 12:44
- гость -
А кому эту петицию отправят? В.В.Путину?
------------------------------
Путин об ней не узнает даже.

5.06.2020 12:51
Fk

подписался.

5.06.2020 12:52
Мадам

кто эти без страшные люди?

Ну такие же неучи безграмотные, наверное...

5.06.2020 12:53
- гость -

Странно, чего ж вы так боитесь то? Ну не голосуйте за него? Почему вы так уверены, что если сроки обнулят, то он обязательно должен стать президентом?! Голосуйте за другого! Это ваше право!

5.06.2020 12:54
- гость -

5.06.2020 12:52
Мадам
---------------------
Грамотеи из НОДа поумнее будут?

5.06.2020 12:54
- гость -

+

5.06.2020 12:56
- гость -

Подписал...

5.06.2020 12:56
- гость -

Мадам похоже инфаркт случился - ошибку ей в глаза кинули.

5.06.2020 12:56
- гость -

Если там подпишуться 140 миллионов власти трудно будет подделывать результат голосования.

5.06.2020 12:58
тю!

Подписал...

Госпидя... чем бы дитя ни тешилось... Лучше займите себя, как кот, когда ему делать нечего!

5.06.2020 13:01
- гость -

Подписываеющие на этом сайте что-то, вообще понимаете всю бесполезность и глупость этого занятия?

5.06.2020 13:01
- гость -

хоть пиши хоть не пиши все равно получишь ши

5.06.2020 13:03
- гость -

5.06.2020 12:56
- гость -
Если там подпишуться 140 миллионов власти трудно будет подделывать результат голосования.

С чего это вдруг? Как всегда заявят, что это всё хохлы и американцы подписали. И обнуление продолжится

5.06.2020 13:07
Гость

5.06.2020 12:58
тю!
Спать что-ли ложиться?

5.06.2020 13:07
- гость -


5.06.2020 13:01
- гость -
Подписываеющие на этом сайте что-то, вообще понимаете всю бесполезность и глупость этого занятия?

Нет, не понимают. Они уверены, что и ВОВ можно было остановить написав петицию Гитлеру.

5.06.2020 13:10
- гость -

Сразу видно кому нечем заняться.

5.06.2020 13:15
- гость -

товарищи, подождите не газуйте! всё что происходит, происходит не просто так!!
ротшильды, рокфеллеры, сорос, гейтс, клинтоны и т.п., и т.д., - мечтают воевать, вгонять в кредиты, контролировать всё и всех... ихняя ФРС подмяла под себя все центральные банки государств...
путин не зря спрятался в бункере, сбербанк не просто так выкупили у центробанка (хотя он наш), нефть обрушили...
сейчас раскачали США, чтобы выбить почву из под трампа - он согласился дать бой вместе с сидзиньпином и путиным всем ротшильдам и соросам. и даже уже перестал башлять ВОЗ.
россию не получается раскачать, навальных и удальцовых получается держать, но как только путин сказал когда будет парад, америка сразу полыхнула.
сюда же можно отнести обмен самолётами с помощью с сша и италией. не важно что они увезли туда, что 7 самолётов привезли из италии?
если трамп или путин сейчас уйдет, то наша финансовая независимость станет ещё хуже, это план клинтонов и рокфеллеров и даже даллеса - если бы перечисленное в нём не сбывалось я бы ни за что не поверил в подобный план... но всё перечисленное сбывается...
и деньги из россии не просто так все выжали, где-то все группируют...
подождите! не подумав не газуйте!!

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