Виктор Томенко вошел в топ-20 самых влиятельных аграриев России

Губернатор Виктор Томенко занял 19-е место в списке 50 самых влиятельных аграриев России. Рейтинг опубликовали на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций. Специалисты определяют 19-ю строчку как "сильное влияние".

При этом алтайский губернатор опередил основателя агроконцерна "ЭкоНива" Штефана Дюрра, председателя наблюдательного совета АО "Белая Дача" и экс-министра сельского хозяйства Виктора Семенова.

Лидером рейтинга стал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, второе место занимает вице-премьер Виктория Абрамченко, замыкает тройку вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

Напомним, что Алтайский край – один из ведущих аграрных регионов России, а Виктор Томенко возглавляет рабочую группу Государственного совета по направлению "Сельское хозяйство".