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Покупателю – "Запорожец". В Барнауле продается участок с необычным бонусом

, ИА "Амител"
Покупателю земли на берегу Оби обещают красный автомобиль
Фото: 'Алтайский портал недвижимости'

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Продавцы участка площадью свыше 2250 квадратных метров на барнаульском "ковше" запустили необычную акцию – покупатель в подарок получит красный "Запорожец". Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Участок расположен за ЖК "Аквамарин", на улице Дамба Берега Оби, 22А, рядом с водой. Агентство просит за эту землю 22,5 миллиона рублей. Сейчас там расположен двухэтажный склад и сторожка. Рядом стоят рыбацкие домики и мелкие промышленные объекты, в том числе и заброшенные.

Как уточняет автор объявления, земля относится к общественно-жилой территориальной зоне. На ней можно возводить жилые и общественно-деловые здания. Продавец предлагает множество концепций – от сетевого отеля Hilton до крематория для животных.

По всей видимости, желающих приобрести участок нет, поэтому владелец решил привлечь к нему внимание необычной акцией. Теперь покупателю обещают в подарок раритетный красный "Запорожец".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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