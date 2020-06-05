Отдых строгого режима. Около 20 тысяч детей смогут посетить загородные лагеря на Алтае

Летом 2020 года при условии 50% загрузки лагерей и сокращении смен до 14 дней в летних лагерях Алтайского края успеют отдохнуть около 20 тысяч детей, рассказали в региональном Минобразования и науки, где прошло заседание, посвященное организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
"В этом году мы оказались в новых условиях, для которых пока не имеем отработанных механизмов, – отметила председатель комиссии, заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова. – Мы должны определить либо спрогнозировать, когда начинаем оздоровительную кампанию".
В Роспотребнадзоре надеются, что сезон для лагерей Алтайского края начнется 1 июля. При этом в учреждениях будет запрещено купание, общелагерные мероприятия, дискотеки. И сотрудники, и дети в течение всей смены не должны выходить за территорию лагеря.
Комментарии
Позорники
Устроили детям каникулы, выпускные, последние звонки...
Они и без всех этих мероприятий будут между собой общаться , не прикуёшь же их к кроватям .О каких тогда противоэпидемических мероприятиях говорят ?Говорящие о таких действиях вообще понятия о них не имеют , так , остались одни неучи и недо …. . Просто нужно набраться смелости и сказать : отдых для детей будет , правила гигиены будем соблюдать , а дальше как повезёт ; но на это нужна воля .
и какой смысл в такого отдыха? или просто надо деньги на путевки освоить?
И зачем такой отдых в лагере? С тем же успехом можно дома находится, все равно все на улице дети, из преимуществ : с родителями можно и покупаться будет съездить.
Я вообще не представляю, кто в такой период отправит детей в лагеря, это же такой риск, еще и родителям нельзя будет приезжать в гости.
Я вообще не фанат лагерей, там бывает жестокость среди детей, драки, обиды, дети от других могут нахвататься плохих привычек, ругательств. Но бывает и хорошо конечно, но редко, у меня в детстве из 10 лагерей, все нормально было только в одном, в Саншайне, в горном , лет 15 назад, очень было здорово, никто не ссорился, все дружные были, вожатые классные и из США были вожатые, единственный раз где от начала до конца пробыли в лагере, из остальных уезжали раньше срока. Не, ещё в Химике норм было, но там пришлось лежать в лазарете из за отравления , довольно массового, ужасно было, а родителям ничего не сказали, а телефонов тогда не было. Родители потом офигели.
Ну в общем не хочу пускать ребенка в эти лагеря, из хорошего мало чего, плохого больше, из за личного опыта.
Отказались от путёвки. Ситуация не улучшится. Деньги за путевку вернули не все, сказали, что высчитали за подготовку лагеря.