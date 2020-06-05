Отдых строгого режима. Около 20 тысяч детей смогут посетить загородные лагеря на Алтае

Летом 2020 года при условии 50% загрузки лагерей и сокращении смен до 14 дней в летних лагерях Алтайского края успеют отдохнуть около 20 тысяч детей, рассказали в региональном Минобразования и науки, где прошло заседание, посвященное организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

"В этом году мы оказались в новых условиях, для которых пока не имеем отработанных механизмов, – отметила председатель комиссии, заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова. – Мы должны определить либо спрогнозировать, когда начинаем оздоровительную кампанию".

В Роспотребнадзоре надеются, что сезон для лагерей Алтайского края начнется 1 июля. При этом в учреждениях будет запрещено купание, общелагерные мероприятия, дискотеки. И сотрудники, и дети в течение всей смены не должны выходить за территорию лагеря.