Умер Народный артист России Михаил Кокшенов

В лечебном центре в Подмосковье умер актер, Народный артист России Михаил Кокшенов. Он скончался на 83 году жизни.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память", — рассказала в соцсетях его подруга, поэтесса Любовь Воропаева.

Причина смерти пока не называется, однако известно, что последние полгода Кокшенов боролся с тяжелой болезнью.

За свою карьеру он снялся в 133 фильмах, среди которых: "Спортлото-82", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Ширли — мырли", "Девчата".

Кроме того, Кокшенов снимался в тележурнале "Ералаш", выступал в качестве режиссера, сценариста и актера озвучки.