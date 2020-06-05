Новый сквер появится на правом берегу Барнаулки

Фото: пресс-центр администрации Барнаула
В Барнауле начали обустройство тематической экозоны на правом берегу реки Барнаулки, сообщает пресс-центр мэрии.
Сквер расположится на обеих сторонах моста через реку на проспекте Социалистическом. Создание зоны является вторым этапом проекта экошколы "Чистые берега", разработанного барнаульцем Виталием Аверьяновым и получившим поддержку всероссийского конкурса Росмолодежи.
По замыслу разработчиков, правая часть композиции олицетворяет безжизненную землю, о которой люди не заботятся. Единственное живое дерево в центре, окруженное пальцами рук, отображает силу человеческой заботы о природе. Левая часть пространства показывает, как будет выглядеть наша планета, если о ней заботиться.
"Данное ландшафтное решение позволит задуматься о том, что только от нашего бережного отношения к природе будет зависеть дальнейшая жизнь и комфорт на планете Земля", – отметили в отделе по развитию туризма города.
Грант на благоустройство участка выделили по итогам Всероссийского конкурса Росмолодежи, который проходил в рамках форума "Территория инициативной молодёжи "Бирюса".
Комментарии
"Сквер пальцев"-туристов будет вал,полюбоваться на чудо чудное,диво дивное.
Ну уж точно не на комментаторов Амика приедут смотреть)))
5.06.2020 18:13
- гость -
Не подскажете, на прогулку по Набережной очередь надо занимать или как?
"правая часть композиции олицетворяет безжизненную землю, о которой люди не заботятся"
Пол Барнаула уже олицетворяет безжизненную землю включая дворы, сколько спилено деревьев и закатано в асфальт, а вы ещё памятник этому делаете....:lol:
5.06.2020 18:19
гость
Памятник Горзеленхозу (или как он сейчас называется)
Пальцы уместнее на Октябрьской поставить,у "пилорамы"
Кстати, именно чиновники заботятся, чтобы наша земля была безжизненной, уничтожая парки, скверы, зеленные аллеи, лес. Видимо памятник напоминание себе ставят.