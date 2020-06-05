Новый сквер появится на правом берегу Барнаулки

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В Барнауле начали обустройство тематической экозоны на правом берегу реки Барнаулки, сообщает пресс-центр мэрии.

Сквер расположится на обеих сторонах моста через реку на проспекте Социалистическом. Создание зоны является вторым этапом проекта экошколы "Чистые берега", разработанного барнаульцем Виталием Аверьяновым и получившим поддержку всероссийского конкурса Росмолодежи.

По замыслу разработчиков, правая часть композиции олицетворяет безжизненную землю, о которой люди не заботятся. Единственное живое дерево в центре, окруженное пальцами рук, отображает силу человеческой заботы о природе. Левая часть пространства показывает, как будет выглядеть наша планета, если о ней заботиться.

"Данное ландшафтное решение позволит задуматься о том, что только от нашего бережного отношения к природе будет зависеть дальнейшая жизнь и комфорт на планете Земля", – отметили в отделе по развитию туризма города.

Грант на благоустройство участка выделили по итогам Всероссийского конкурса Росмолодежи, который проходил в рамках форума "Территория инициативной молодёжи "Бирюса".