Авария с участием трех автомобилей в центре Барнаула попала на видео

Три автомобиля столкнулись в центре Барнаула в пятницу, 5 июня. Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Интернациональной. Автомобиль начал выезжать на перекресток и перекрыл движение потоку транспорта. Водитель, который мог врезаться в бок оказавшейся на дороге машине, начал уходить от столкновения и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение. Еще один автомобиль был задет.

Информации о пострадавших нет. Дорога на месте происшествия оказалась на некоторое время перекрыта. Запись опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".