Сельскую школу в Алтайском крае закрывают "в целях оптимизации"

Жители села Пятков Лог пишут обращения к власти и готовятся к переезду, если они не помогут. Дело в том, что в их населенном пункте хотят закрыть школу, сообщает "МБХ".

Подписи под письмом к Виктору Томенко поставили уже 100 местных жителей. 15 семей готовы к новому учебному году сменить место жительства, рассказала депутат райсовета Елена Перевозчикова.

По словам сельчан, местные власти просто поставили их перед фактом. По их версии, существование школы "нецелесообразно", так как большинство предметов ведут специалисты не того профиля. Детей предложили возить на учебу в другое село за 12 км, но родители опасаются, что зимой дорога будет опасной, а из деревни начнут еще быстрее уезжать люди.