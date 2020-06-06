Ученые выяснили причину резкого развития ожирения

Причиной резкого развития ожирения может стать дефицит кальция в организме. К такому выводу пришли ученые Университета Лаваля, сообщает Cursorinfo со ссылкой на Change.
Эксперты выяснили, что при недостатке этого элемента нейроны подают сигналы, побуждающие к потреблению большего количества пищи, чтобы восполнить недостаток вещества.
Однако из-за низкого содержания кальция в еде мозг продолжает подавать сигналы. В итоге человек начинает толстеть, повышается концентрация холестерина в крови, увеличивается риск метаболических нарушений и сердечных заболеваний.
Чтобы восполнить недостаток микроэлементов, ученые рекомендуют потреблять больше молочных продуктов, в том числе цельного молока и сыра.
Комментарии
— Далеко, далеко на лугу пасутся ко…
— Кони?
— Нет, не кони!
— Далеко, далеко на лугу пасутся ко…
— Козы?
— Нет, не козы!
— Далеко, далеко на лугу пасутся ко…
— А, коровы!
— Правильно, коровы! Пейте, дети, молоко — Будете здоровы!
- Пейте, дети, молоко — Будете здоровы!
нафига вообще этим ученым зарплату платить? фигней занимаются.
А то не ясно, что ожирение идет от низкого качества продуктов, сплошная соя и зимикаты. а на качественные продукты у 90% населения просто бабла нет.
Ученые блин.....
Причина резкого ожирения - это резкий жоркий жор!
И не надо ля-ля!
на качественные продукты у 90% населения просто бабла нет.
То-то в Америке и Европе большинство жирдяев... Они нищие просто!