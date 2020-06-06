Ученые выяснили причину резкого развития ожирения

Причиной резкого развития ожирения может стать дефицит кальция в организме. К такому выводу пришли ученые Университета Лаваля, сообщает Cursorinfo со ссылкой на Change.

Эксперты выяснили, что при недостатке этого элемента нейроны подают сигналы, побуждающие к потреблению большего количества пищи, чтобы восполнить недостаток вещества.

Однако из-за низкого содержания кальция в еде мозг продолжает подавать сигналы. В итоге человек начинает толстеть, повышается концентрация холестерина в крови, увеличивается риск метаболических нарушений и сердечных заболеваний.

Чтобы восполнить недостаток микроэлементов, ученые рекомендуют потреблять больше молочных продуктов, в том числе цельного молока и сыра.