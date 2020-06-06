В субботу, 6 июня, ожидается прохладная погода с утренними туманами, сообщает региональный Гидрометцентр.

Днем температура воздуха составит от +15°С до +20°С. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, а в утренние часы – туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с. В Барнауле температура достигнет +15...17°С. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В ночь на 7 июня в Алтайском крае температура понизится до +5...+10°С, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Барнаульцев ожидает температура от +7 до +9 градусов, преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с.