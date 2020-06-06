Спасатели спасли семью из горящего дома в Новоалтайске

Возгорание в одном из частных домов произошло сегодня ночью, 6 июня, в Новоалтайске, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 01:11. На момент прибытия пожарных дом уже был охвачен огнем — горела крыша и веранда, пламя стремительно распространялось.

В тушении было задействовано 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Для обнаружения возможных пострадавших на месте происшествия работали сотрудники газодымозащитной службы, которые из горящего дома спасли трех человек, из них — одного ребенка.

На полную ликвидацию пожара ушло больше двух часов. В результате случившегося никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение правил монтажа электрооборудования.