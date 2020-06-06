Активность клещей снижается в Алтайском крае

За минувшую неделю в Алтайском крае от присасывания клещей пострадали 723 жителя — это почти вдвое меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что с начала сезона активности клещей (24 марта) в больницы региона с жалобами на их укусы обратились 7 352 человек, более двух тысяч из которых — дети в возрасте до 14 лет. Всем подлежащим детям медики ввели иммуноглобулин и установили за ними медицинское наблюдение.

При исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания, в 4,8% случаев специалисты выявили вирус клещевого энцефалита, а в 12,6% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Среди укушенных заболевших инфекциями нет.

В Роспотребнадзоре отметили, что численность и активность клещей в настоящее время снижается, но продолжает оставаться на высоком уровне. В связи с этим необходимо соблюдать меры предосторожности при выезде на природу. В частности, следует тщательно заправлять одежду и использовать отпугивающие средства от насекомых.