Жителя Рубцовска оштрафовали на 20 тысяч рублей за уклонение от военной службы

23-летнего жителя Рубцовска признали виновным в уклонении от призыва на военную службу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, молодой человек, являясь годным для прохождения службы в армии, умышленно проигнорировал уведомления о необходимости явиться в военкомат Рубцовска осенью 2019 года, чтобы пройти медицинскую комиссию. При этом законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки у него не было.
Таким образом, правоохранители установили, что рубцовчанин уклонялся от призыва. Суд признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Комментарии
Как узнали что он являлся годным для прохождения службы если он не проходил медицинскую комиссию? СКР - это Сказочный Комитет России?
Прицепились.. Не отвяжутся теперь
08:04
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Возьмём к примеру публициста нивзорова в настоящее время работающего на одной из радиостанций.Он в своё время пролежал в дурдоме,где ему выдали справку что он дebил(то есть умственно отсталый).С такой справкой он и медкомиссию не проходил.Врачи решили,что с такого взять кроме анализов.
Блин возьмите меня в армию прошу!!!!!!!!!!Опыт войны есть!владею всеми видами стрелкового оружия!только кормите и сон послеобеденный пр уставу!
7.06.2020 09:28
- гость -
Логика железная) а этот парень в дурдоме не лежал, поэтому годен.