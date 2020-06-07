Жителя Рубцовска оштрафовали на 20 тысяч рублей за уклонение от военной службы

23-летнего жителя Рубцовска признали виновным в уклонении от призыва на военную службу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, молодой человек, являясь годным для прохождения службы в армии, умышленно проигнорировал уведомления о необходимости явиться в военкомат Рубцовска осенью 2019 года, чтобы пройти медицинскую комиссию. При этом законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки у него не было.

Таким образом, правоохранители установили, что рубцовчанин уклонялся от призыва. Суд признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.