Ауф, селфи, эщкере. "Яндекс" назвал главные новые слова десятилетия

Фото: пресс-служба "Яндекса"

Аналитики "Яндекса" составили топ из новых слов русского языка, значение которых чаще всего искали пользователи интернета за последние десять лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Список основывается на данных поисковых запросов. В него попали самые популярные слова, о значении которых спрашивали как минимум в десять раз чаще, чем в предыдущий год.

Лидерами текущего года оказались слова "ауф", "локдаун" и "падра". В 2019-м в тройку вошли "вислово", "фудпорн" и "бумер", а в 2018-м пользователи чаще всего интересовались понятиями "сквиши", "хайли лайкли" и "чуитс".

В "Яндексе" отметили, что рейтинг приурочен ко Дню русского языка, который отмечался 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.