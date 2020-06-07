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Движение на Чуйском тракте изменится из-за ремонта мостов

, ИА "Амител"
Работы стартуют 8 июня в Первомайском районе
Фото: ФКУ УПРДОР 'Алтай'

Фото: ФКУ УПРДОР "Алтай"

На Чуйском тракте временно изменится движение из-за ремонта путепроводов, сообщается на сайте ФКУ УПРДОР "Алтай".

Работы начнутся 8 июня возле поселков Белоярск и Токарево в Первомайском районе Алтайского края. Движение на этих участках будет организовано по одной полосе из двух существующих. Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, а также соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

В учреждении уточнили, что в ходе работ на мостах обновят деформационные швы, восстановят бетонные поверхности парапетов, а также отремонтируют лестницы и заменят барьерное ограждение. Сами же мероприятия носят планово-предупредительный характер.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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