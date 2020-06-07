Канатная дорога в Белокурихе возобновила свою работу

5 июня возобновила работу канатно-кресельная дорога на гору Церковка в Белокурихе. Территорию вокруг обработали от клещей, на стартовой площадке нанесли разметку и подготовили средства защиты для гостей, пишет газета "Моя Земля".
Для безопасности посетителей приняты все необходимые меры: рабочие и контактные поверхности обрабатывают дезсредствами, оборудованы места для обеззараживания рук антисептиками и антибактериальным мылом. Все сотрудники работают в масках, а посетители могут приобрести их на входе.
Гостям советуют запастись семечками и орешками, которые так любят бурундуки и птицы, а также иметь при себе удобную обувь с крепкой подошвой, чтобы с комфортом прогуливаться по смотровой площадке.
Комментарии
Если нельзя, но очень хочется , то можно?)
Карантин был до мая. А про июнь указа небыло. Или карантина небыло?
Закрыть нафиг! Или выкопать им свой аэропорт.
Карантин был до мая. А про июнь указа небыло. Или карантина небыло?
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Карантина не было вообще. бы режим самоизоляции, т.е. сиди дома как дурак, хочешь живи полной жизнью
наконец то! теперь можно и покататься на канатке! все в Белокуриху!