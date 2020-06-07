Канатная дорога в Белокурихе возобновила свою работу

5 июня возобновила работу канатно-кресельная дорога на гору Церковка в Белокурихе. Территорию вокруг обработали от клещей, на стартовой площадке нанесли разметку и подготовили средства защиты для гостей, пишет газета "Моя Земля".

Для безопасности посетителей приняты все необходимые меры: рабочие и контактные поверхности обрабатывают дезсредствами, оборудованы места для обеззараживания рук антисептиками и антибактериальным мылом. Все сотрудники работают в масках, а посетители могут приобрести их на входе.

Гостям советуют запастись семечками и орешками, которые так любят бурундуки и птицы, а также иметь при себе удобную обувь с крепкой подошвой, чтобы с комфортом прогуливаться по смотровой площадке.