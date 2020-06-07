Вячеслав Франк провел совещание по вопросам долгостроя на Ленина, 195а

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел рабочее совещание по проблеме дома на проспекте Ленина, 195а, сроки сдачи которого неоднократно переносились, сообщили в пресс-службе мэрии. Накануне дольщики провели пикет и попросили власти помочь им в решении вопроса с долгостроем.

В совещании приняли участие руководители профильных комитетов администрации города, руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко, заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, начальник отдела организации деятельности территориальных подразделений ЭБиПК Виталий Полтарыхин, первый заместитель руководителя ООО "Монтажная компания "ПР-холдинг" Евгений Клейнатовский.

По информации комитета по строительству, архитектуре и развитию города, дом возводится с 2015 года на средства дольщиков. На данный момент введены в эксплуатацию блок-секции № 1 и 2, а № 3 и 4 не закончены.

Общее количество квартир в недостроенных секциях – 256. Часть из них, а также нежилые помещения остаются свободными. Реализовать их "ПР-холдинг" не может, так как в 2018 году приставами был наложен запрет на осуществление регистрационных действия в связи с наличием судебных решений о взыскании со строительной компании неустойки по просроченным обязательствам. Это, по мнению застройщика, не позволяет ускорить работы на объекте. Всего, по оценке компании, на завершение строительства требуется около 15 млн рублей.

Руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко напомнил, что срок действия разрешения на строительство дома по пр. Ленина, 195а, истекает 26 июня 2020 года.

Подводя итоги, Вячеслав Франк распорядился 8 июня провести заседание межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с завершением строительства многоквартирных домов по договорам долевого участия.

"На заседание будут приглашены судебные приставы, которые проинформируют о своих дальнейших действиях в связи с представлением прокуратуры, а также представители дольщиков. Исходя из полученной информации будем решать совместно с застройщиком, что делать дальше. Ситуация со строительством многоквартирного дома по пр. Ленина, 195, непростая, но она находится под контролем", – заверил глава города.