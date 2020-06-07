Вячеслав Франк провел совещание по вопросам долгостроя на Ленина, 195а

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел рабочее совещание по проблеме дома на проспекте Ленина, 195а, сроки сдачи которого неоднократно переносились, сообщили в пресс-службе мэрии. Накануне дольщики провели пикет и попросили власти помочь им в решении вопроса с долгостроем.
В совещании приняли участие руководители профильных комитетов администрации города, руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко, заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, начальник отдела организации деятельности территориальных подразделений ЭБиПК Виталий Полтарыхин, первый заместитель руководителя ООО "Монтажная компания "ПР-холдинг" Евгений Клейнатовский.
По информации комитета по строительству, архитектуре и развитию города, дом возводится с 2015 года на средства дольщиков. На данный момент введены в эксплуатацию блок-секции № 1 и 2, а № 3 и 4 не закончены.
Общее количество квартир в недостроенных секциях – 256. Часть из них, а также нежилые помещения остаются свободными. Реализовать их "ПР-холдинг" не может, так как в 2018 году приставами был наложен запрет на осуществление регистрационных действия в связи с наличием судебных решений о взыскании со строительной компании неустойки по просроченным обязательствам. Это, по мнению застройщика, не позволяет ускорить работы на объекте. Всего, по оценке компании, на завершение строительства требуется около 15 млн рублей.
Руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко напомнил, что срок действия разрешения на строительство дома по пр. Ленина, 195а, истекает 26 июня 2020 года.
Подводя итоги, Вячеслав Франк распорядился 8 июня провести заседание межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с завершением строительства многоквартирных домов по договорам долевого участия.
"На заседание будут приглашены судебные приставы, которые проинформируют о своих дальнейших действиях в связи с представлением прокуратуры, а также представители дольщиков. Исходя из полученной информации будем решать совместно с застройщиком, что делать дальше. Ситуация со строительством многоквартирного дома по пр. Ленина, 195, непростая, но она находится под контролем", – заверил глава города.
Комментарии
Отлично! Устроили совещание, а представителя дольщиков пригласить забыли? Каков результат совещания, какие были приняты решения? "Подводя итоги, Вячеслав Франк распорядился 8 июня провести заседание" И всё? Так можно хоть 20 лет совещания и заседания проводить, а толку не будет.
Главное, чтобы не повторилась история с Демидов парком. Там до сих пор порядок не могут навести
Проблема в том, что не нужно вкладывать деньги в строительство домов, которые строит непонятно какая компания. Отсюда все и проблемы....
Средняя зарплата на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
Далее идут ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).
Самую низкую среднюю зарплату за январь — март 2020 года, согласно данным Росстата, получали жители Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. рублей), Алтайского края (27,6 тыс. рублей) .
В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей.
Сейчас прочитала.Грустно....
А че грустно то, и так понятно, что в ж...
Мира живём мы
7.06.2020 15:36
- гость -
Сейчас прочитала.Грустно....
Сейчас станет ещё грустнее.
Алтайского края (27,6 тыс. рублей) = 400 $
Ангола 402
Алжир 417
Кения 480
Судан 510
Экваториальная Гвинея 805
И на отопление тратиться не надо.
Город хотя бы попытался собрать всех вместе, за это уже респект. Если мы говорим о проблеме, то уже начинаем ее решать
А вот они чем думали, когда встурали в это г...? Теперь все ими должны заниматься
Ага, сами через суд компанию загнали в угол, а теперь ищите им выход. Вообще то это спор хозяйствующих субъектов. Подписывал договор, несешь риски, а как иначе? Человек человеку волк
Давно всё под контролем, а толку никакого! На партизанской 76 у них есть деньги достраивать, а на этот дом нету! Обманывают простых людей и всё.
Ага, сами через суд компанию загнали в угол, а теперь ищите им выход. Вообще то это спор хозяйствующих субъектов. Подписывал договор, несешь риски, а как иначе? Человек человеку волк
Кстати, да. Я тоже такое слышал, что дольщики вконец засудили застройщика. Все его счета заморожены и строить он не может теперь. Поэтому тут ещё вопрос:кто больше виноват
Мне кажется, что это изначально был сомнительный проект, по типу Демидов-парка
7.06.2020 15:52
- гость -
Если ещё учесть, что за отопление , теплую одежду, калорийную еду там ненадо , и много фруктов растёт на улице чтобы поесть
Опять все под контролем, а воз и ныне там!
Кстати, да. Я тоже такое слышал, что дольщики вконец засудили застройщика. Все его счета заморожены и строить он не может теперь. Поэтому тут ещё вопрос:кто больше виноват
Ну если застройщик косячит - на него в суд подают. Это нормально.