Снова дожди. О погоде в Алтайском крае 8 июня

В период с 7 по 8 июня в Алтайском крае в связи с повышенной пожароопасностью действует штормовое предупреждение. В некоторых районах фиксируется максимальный класс горимости.

В регионе температура воздуха 8 июня составит +22...+27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +23,+25 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с.