В Барнауле задержали "художника", который изрисовал граффити стены в центре города

Полиция установила личность барнаульца, изрисовавшего стены многоэтажных зданий в Центральном районе, сообщается на официальной странице города в Instagram.
В этот раз "художник" нанес граффити на проспекте Социалистическом, 69, и улице Партизанской, 82. В мэрии уточнили, что в ближайшее время творческий злоумышленник восстановит испорченное имущество за свой счет.
Напомним, в середине мая барнаульцы жаловались на граффити на стенах жилых домов. Тогда жители краевой столицы задались вопросом, как можно привлечь хулигана к ответственности и устроили дискуссию о том, можно ли вообще признать работы автора настоящим стрит-артом.
Комментарии
Это поди зашифровали какиенить нарконадписи.
Уж точно не искуство. хулиганство. считаю отправить надо его смывать все это. зубной щеткой!
50 плетей ему и выдать вилку, пускай чистит!
Чё за ГЛАИК ?
А почему тогда не арестовывают студентов, которые надругались над троллейбусом, исказив историю ВОВ?!
там не глайк, а слэйк написано - slake. имя того, кто до этого рисовал, но русскими буквами)