В Барнауле задержали "художника", который изрисовал граффити стены в центре города

Полиция установила личность барнаульца, изрисовавшего стены многоэтажных зданий в Центральном районе, сообщается на официальной странице города в Instagram.

В этот раз "художник" нанес граффити на проспекте Социалистическом, 69, и улице Партизанской, 82. В мэрии уточнили, что в ближайшее время творческий злоумышленник восстановит испорченное имущество за свой счет.

Напомним, в середине мая барнаульцы жаловались на граффити на стенах жилых домов. Тогда жители краевой столицы задались вопросом, как можно привлечь хулигана к ответственности и устроили дискуссию о том, можно ли вообще признать работы автора настоящим стрит-артом.