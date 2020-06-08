Отдавать предпочтение россиянам. Для работодателей готовят новые правила

В России могут ввести нормы, согласно которым работодатели при найме сотрудников на квалифицированную работу будут обязаны отдавать предпочтение гражданам страны, а не иностранным специалистам, пишут "Известия" со ссылкой на отчет Министерства труда.
Согласно документу, власти могут ввести меры, "обеспечивающие приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места". Также в отчете сказано об изменениях в порядке определения потребности в иностранной рабочей силе и о разработке и реализации политики в области трудовой миграции.
Как отмечает издание, на сегодня закон не обязывает работодателей нанимать в первую очередь граждан России, тем не менее в некоторых сферах существуют ограничения на число иностранных сотрудников.
Комментарии
Куда теперь денутся армянские асфальтоукладчики?
8.06.2020 12:31
- гость -
Их будут считать россиянами... Они же в России асфальт кладут.
Русский Ваня лучше будет бомжевать чем пойдет на те работы где сейчас не русские.
8.06.2020 12:36
- гость -
Что-то русский Ваня раньше и без гастарбайтеров обходился?
8.06.2020 12:31
- гость -Куда теперь денутся армянские асфальтоукладчики?
Вы об уровне коррупции в России не слышали? Наберите в поисковике "купить гражданство РФ" и ... цена от 250000 рублей.
8.06.2020 12:31
- гость -
Куда теперь денутся армянские асфальтоукладчики?
Они все российские асфальтоукладчики армянского происхождения. Армянороссияне.
Появилась ещё более интересная новость. Про минимальную почасовую оплату в 150 рублей.
Нет подтверждения что вы человек.
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Админы, что за ерунда у вас творится?