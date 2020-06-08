Отдавать предпочтение россиянам. Для работодателей готовят новые правила

В России могут ввести нормы, согласно которым работодатели при найме сотрудников на квалифицированную работу будут обязаны отдавать предпочтение гражданам страны, а не иностранным специалистам, пишут "Известия" со ссылкой на отчет Министерства труда.

Согласно документу, власти могут ввести меры, "обеспечивающие приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места". Также в отчете сказано об изменениях в порядке определения потребности в иностранной рабочей силе и о разработке и реализации политики в области трудовой миграции.

Как отмечает издание, на сегодня закон не обязывает работодателей нанимать в первую очередь граждан России, тем не менее в некоторых сферах существуют ограничения на число иностранных сотрудников.