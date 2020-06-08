Более 400 кустов конопли изъяли полицейские у жителя Алтайского края

Неоднократно судимого 34-летнего жителя Заринска подозревают в незаконном хранении марихуаны и выращивании наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, на приусадебном участке стражи порядка изъяли более 400 кустов конопли. Подозреваемый признался, что в начале мая на огороде собрал семена этого растения и посеял их, чтобы в дальнейшем изготовить наркотики для личного употребления.

Кроме того, в одной из хозяйственных построек полицейские обнаружили у горожанина порядка десяти граммов марихуаны.

В отношении подозреваемого правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства" и "Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере".