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Надежды не сбылись. Барнаулу не дали денег на новые автобусы и трамваи

, ИА "Амител"
Минтранс РФ отобрал 12 городов, которые получат 500 новых автобусов в 2020 году

Барнаул не попал в число городов, которым обновят пассажирский транспорт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты". Согласно решению Минтранса, 500 автобусов и троллейбусов в 2020 году будут переданы только 12 российским городам, которые прошли предварительный отбор специальной комиссии.

Какие города выбрал Минтранс?

Заявки на участие в программе подали 53 региона страны, в их числе и Алтайский край. По итогам конкурса были определены 12 городов-победителей, которые получат средства на экологически чистый транспорт. Ими стали: Белгород, Екатеринбург, Воронеж, Омск, Казань, Нижний Новгород, Череповец, Иваново, Кемерово, Липецк, Самара, Пермь.

Всего в этом году планируют приобрести не менее 510 единиц экологически чистой техники. В том числе 447 газомоторных автобусов, 64 троллейбуса, а также трамваи большого и особо большого класса. Как отмечал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, в 2020 году финансирование проекта составит 7 миллиардов рублей.

Всего же на обновление городского пассажирского транспорта до 2024 года в "дорожном" нацпроекте предусмотрено 20 миллиардов рублей.

В рамках программы предлагают закупить автобусы, троллейбусы и трамвайные вагоны, а также реконструировать существующую инфраструктуру. Если программа окажется успешной, то ее могут после 2024-го года распространить более чем на тысячу российских городов, и тогда, по предварительным расчетам, ее стоимость вырастет до 2,1 триллиона рублей.

По какому принципу отбирали города?

Причины, по которым экспертная комиссия Минтранса России выбрала для участия в программе именно эти 12 городов, неизвестны. Отмечалось, что оценивать заявки комиссия будет по четырем основным критериям. Прежде всего, развитие транспортной инфраструктуры, уровень развития пассажирского транспорта, а также планы городских властей по развитию отрасли в целом. Например, открытие выделенных полос для автобусов, обустройство платных парковок и так далее.

Как отмечают в Минтрансе, есть вероятность, что в следующем году количество городов, которым за федеральные средства обновят общественный транспорт, увеличится, и в него могут войти несколько крупных сибирских столиц, включая Барнаул, Новосибирск и Красноярск.

Сейчас в Барнауле подвижной состав изношен на 98%. Как отмечают специалисты, ситуация критическая. Самостоятельно городские власти не могут купить новые трамваи и троллейбусы. Чтобы обновить пассажирский транспорт в столице края, необходимо не менее 6 миллиардов рублей, которых нет ни в городском, ни в краевом бюджете. Один из выходов – использовать трамваи, которые списала Москва. При Сергее Собянине власти столицы страны полностью поменяли весь общественный транспорт старше 10 лет и безвозмездно передали в другие регионы России. Так, в Алтайский край уже должны прийти несколько таких "московских" трамваев.

Как еще могут обновить транспорт в Барнауле?

В рамках еще одного нацпроекта, который курирует Внешэкономбанк, ожидается, что в ближайшие годы 25 городов страны получат средства на обновление транспорта. Среди них, по предварительным данным, несколько сибирских городов, включая и Барнаул. В конце 2019 года представители ВЭБ уже приезжали в столицу Алтайского края, где обсуждали с руководством города возможное участие в проекте. Столице региона может "перепасть" около 22 миллиардов.

Однако судьба данного проекта и участия в нем Алтайского края до сих пор неизвестна.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

9.06.2020 08:21
- гость -

лошарики

9.06.2020 08:31
- гость -

Пока транспорт работает удовлетворительно. Обойдёмся частным.

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