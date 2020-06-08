В Барнауле задержали налетчика на офис микрозаймов

Подозреваемого в разбойном нападении на рубцовский офис микрозаймов задержали рядом с автовокзалом в Барнауле, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Налетчик в маске вошел в помещение микрофинансовой организации вечером 6 июня. Угрожая сотруднице ножом, он забрал тысячу рублей.

После этого он связал девушку скотчем, поместил ее в шкаф и подпер его дверцу стулом, а затем скрылся.

Под подозрение попал ранее судимый 33-летний житель Рубцовска. Против него возбудили уголовное дело по статье "Разбой с применением оружия". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.