В Новоалтайске стартовало благоустройство территории по нацпроекту

В Новоалтайске подрядчики приступили к реализации программы национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках нацпроекта выделено 34 млн рублей, из них 33,4 млн – из федерального бюджета. На эти средства в 2020 году должны обустроить четыре двора (ул. Космонавтов, 11 и 23, Прудская, 3 и Репина, 8) и два сквера (у школы № 30 и "Октябрьский").

"В "Октябрьском" будут установлены малые архитектурные формы – парковые скамьи, урны, оборудовано освещение, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек, озеленение территории, аналогичные работы планируется выполнить в сквере возле школы. Во дворах отремонтируют проезды", – уточнила начальник отдела региональных программ краевого Минстроя Ольга Глушкова.

В общей сложности в текущем году в рамках программы "Жилье и городская среда" планируется благоустройство 306 объектов в 42 муниципальных образованиях. На эти цели выделено 768 миллионов рублей.