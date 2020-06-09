Назван наиболее благоприятный возраст для беременности и родов

Оптимальный возраст, чтобы забеременеть и родить ребенка назвала радиостанции "Говорит Москва" врач-гинеколог Юлиана Абаева.

По ее словам, наиболее благоприятный период для этого наступает до 35 лет. После наступления 40-летия роды считаются опасными, причем, как для матери, так и для ребенка.

"Оптимальным возрастом для деторождения является ранний репродуктивный возраст до 35 лет, — пояснила специалист. — В этом возрасте хороший овариальный запас и ещё не накоплены генетические поломки".

Она уточнила, что наиболее удачным перерывом между родами детей принято считать два года. Этого периода достаточно, чтобы организм полностью восстановился после предыдущего деторождения.

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