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Назван наиболее благоприятный возраст для беременности и родов

, ИА "Амител"
Врач-гинеколог уверена, что рожать следует до 35 лет
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Оптимальный возраст, чтобы забеременеть и родить ребенка назвала радиостанции "Говорит Москва" врач-гинеколог Юлиана Абаева.

По ее словам, наиболее благоприятный период для этого наступает до 35 лет. После наступления 40-летия роды считаются опасными, причем, как для матери, так и для ребенка.

"Оптимальным возрастом для деторождения является ранний репродуктивный возраст до 35 лет, — пояснила специалист. — В этом возрасте хороший овариальный запас и ещё не накоплены генетические поломки".

Она уточнила, что наиболее удачным перерывом между родами детей принято считать два года. Этого периода достаточно, чтобы организм полностью восстановился после предыдущего деторождения.

Ранее amic.ru писал, что женщины в положении могут пострадать от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сильнее других категорий пациентов, поскольку беременность обостряет хронические заболевания. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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