Пьяный Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП в Москве

Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 8 июня около 23:00 по московскому времени. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водителя отечественной машины с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, на данный момент его состояние оценивается как тяжелое.
Позднее выяснилось, что в момент происшествия артист был в состоянии алкогольного опьянения. Против Ефремова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения", ему грозит до семи лет лишения свободы.
Комментарии
Интересно, трезвый он тоже талант?
трезвый он тоже талант
Он вообще не талант. Он сын таланта
Та же звезда что Панин. И ведь что самое интересное всегда при деньгах. И машины дорогие и квартиры хорошие.
Бомж. А ведь ему всего 56 лет.
Позднее выяснилось, что в момент происшествия артист был в состоянии алкогольного опьянения.
Впрочем, как и в любое другое время....
Ну чё где тут любитель даридонцовой и разыскиватель неприкасаемых, вот те пример, как думаешь посадят? Права отберут? Или порешают?
Та же звезда что Панин
Да какие это "звёзды"! Просто дырки в занавеске...
Что Панин, что Ефремов - хорошие актеры, но водка сгубила
Как всегда деньги решат всё и ему ничего не будет...
Ждём протеста думающих со светлыми лицами с перегораживанием улиц. Какое право тоталитарный режим имеет возбуждать дела в отношении светоча либерального искусства? Месть Путина за басни?
Ефремов либерал и оппозиционер.
Фельгенгауэр и плющев уже готовят картонки для выхода на одиночные пикеты каждый.Будут стоять на расстоянии 50-ти метров друг от друга.
Выяснилось что он пьяный когда он вышел из машины.
Уже видео с места ДТП гуляет. Еле бормочет.
Я так понимаю, что многие отписавшиеся Барнаульцы полностью владеют инофрмацией о творчетсве указанных личностей! И некторые аж просто знакомы!!
Съездите в Москву, окунитесь в творческую жизнь сначала. Никого не оправдываю, согласно новости.
Ну чё где тут любитель даридонцовой и разыскиватель неприкасаемых, вот те пример, как думаешь посадят? Права отберут? Или порешают?
он же борец с режимом.!
ждем петиций творческой интеллигенции и цвета нации!
руки проч от карлуши-бухарика
9.06.2020 10:20
гость
Пьянь творческая калечит невинного в ДТП - норма для Москвы получается.
Поведайте темноте,"окунутый в творческую жизнь" Что там не так?
Что там не так?
там боХЭма зазвезднутая, как нам дерёвне вообще не стыдно их обсудать((((
9.06.2020 10:32
Гость.
Я бы на вашем месте не интересовался, а то спать не будите. Пусть этот окунутый в творческую жизнь остается там с ними. Судя по Панину они там такой разврат творят, что нам лучше этого не надо.
можно не беспокоиться, артисты не дадут его в обиду
Жалко, что так все у Ефремова пошло, актер он отличный. Но для выпивох финал вполне предсказуемый. Увы.
9.06.2020 10:09
- гость -
Фельгенгауэр и плющев уже готовят картонки для выхода на одиночные пикеты каждый.Будут стоять на расстоянии 50-ти метров друг от друга.
Я/МЫ Ефремов)))
Играет роли он отлично... бухает к сожалению тоже...
На условку думаю как минимум на катал, если замирится с потерпевшим деньгами, главное чтобы он жив остался.
может хоть сейчас перестанет пить.
актер хороший, но с бухлом перебарщивает.