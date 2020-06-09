Пьяный Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП в Москве

Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 8 июня около 23:00 по московскому времени. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водителя отечественной машины с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, на данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

Позднее выяснилось, что в момент происшествия артист был в состоянии алкогольного опьянения. Против Ефремова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения", ему грозит до семи лет лишения свободы.