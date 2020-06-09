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Пьяный Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП в Москве

, ИА "Амител"
Против актера возбуждено уголовное дело
Фото: online47.ru

Фото: online47.ru

Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 8 июня около 23:00 по московскому времени. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водителя отечественной машины с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, на данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

Позднее выяснилось, что в момент происшествия артист был в состоянии алкогольного опьянения. Против Ефремова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения", ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.06.2020 08:48
- гость -

Интересно, трезвый он тоже талант?

9.06.2020 09:03
тю!

трезвый он тоже талант

Он вообще не талант. Он сын таланта

9.06.2020 09:05
- гость -

Та же звезда что Панин. И ведь что самое интересное всегда при деньгах. И машины дорогие и квартиры хорошие.

9.06.2020 09:05
Еугений

Бомж. А ведь ему всего 56 лет.

9.06.2020 09:18
- гость -

Позднее выяснилось, что в момент происшествия артист был в состоянии алкогольного опьянения.
Впрочем, как и в любое другое время....

9.06.2020 09:22
месный

Ну чё где тут любитель даридонцовой и разыскиватель неприкасаемых, вот те пример, как думаешь посадят? Права отберут? Или порешают?

9.06.2020 09:23
Мадам

Та же звезда что Панин

Да какие это "звёзды"! Просто дырки в занавеске...

9.06.2020 09:33
- гость -

Что Панин, что Ефремов - хорошие актеры, но водка сгубила

9.06.2020 09:42
Гость

Как всегда деньги решат всё и ему ничего не будет...

9.06.2020 09:50
- гость -

Ждём протеста думающих со светлыми лицами с перегораживанием улиц. Какое право тоталитарный режим имеет возбуждать дела в отношении светоча либерального искусства? Месть Путина за басни?

9.06.2020 10:00
- гость -

Ефремов либерал и оппозиционер.

9.06.2020 10:09
- гость -

Фельгенгауэр и плющев уже готовят картонки для выхода на одиночные пикеты каждый.Будут стоять на расстоянии 50-ти метров друг от друга.

9.06.2020 10:12
- гость -

Выяснилось что он пьяный когда он вышел из машины.

9.06.2020 10:16
Кот.Без сапог.

Уже видео с места ДТП гуляет. Еле бормочет.

9.06.2020 10:20
гость

Я так понимаю, что многие отписавшиеся Барнаульцы полностью владеют инофрмацией о творчетсве указанных личностей! И некторые аж просто знакомы!!
Съездите в Москву, окунитесь в творческую жизнь сначала. Никого не оправдываю, согласно новости.

9.06.2020 10:30
- гость -




Ну чё где тут любитель даридонцовой и разыскиватель неприкасаемых, вот те пример, как думаешь посадят? Права отберут? Или порешают?

он же борец с режимом.!
ждем петиций творческой интеллигенции и цвета нации!
руки проч от карлуши-бухарика

9.06.2020 10:31
- гость -


9.06.2020 10:20
гость
Пьянь творческая калечит невинного в ДТП - норма для Москвы получается.

9.06.2020 10:32
Гость.

Поведайте темноте,"окунутый в творческую жизнь" Что там не так?

9.06.2020 10:35
- гость -

Что там не так?
там боХЭма зазвезднутая, как нам дерёвне вообще не стыдно их обсудать((((

9.06.2020 10:36
- гость -

9.06.2020 10:32
Гость.
Я бы на вашем месте не интересовался, а то спать не будите. Пусть этот окунутый в творческую жизнь остается там с ними. Судя по Панину они там такой разврат творят, что нам лучше этого не надо.

9.06.2020 10:49
гiсть

можно не беспокоиться, артисты не дадут его в обиду

9.06.2020 11:16
- гость -

Жалко, что так все у Ефремова пошло, актер он отличный. Но для выпивох финал вполне предсказуемый. Увы.

9.06.2020 11:19
- гость -

9.06.2020 10:09
- гость -
Фельгенгауэр и плющев уже готовят картонки для выхода на одиночные пикеты каждый.Будут стоять на расстоянии 50-ти метров друг от друга.

Я/МЫ Ефремов)))

9.06.2020 11:50
AntonTM

Играет роли он отлично... бухает к сожалению тоже...
На условку думаю как минимум на катал, если замирится с потерпевшим деньгами, главное чтобы он жив остался.

9.06.2020 12:05
Алексей

может хоть сейчас перестанет пить.
актер хороший, но с бухлом перебарщивает.

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