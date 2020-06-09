Алтайский актер был в машине с Михаилом Ефремовым во время ДТП в центре Москвы

Издание Baza сообщает о том, что вместе с Михаилом Ефремовым в момент ДТП в машине находился актер Иван Стебунов и его супруга Елена.

Стебунов родился в Павловске. В 2016-2017 годах поставил в Молодежном театре Алтая спектакль "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца и комедию Ивана Вырыпаева "Иллюзии".

В 2015 году Стебунов заявлял, что собирается развивать кинопроизводство в Алтайском крае. "Уверен, что "АлтайФильм" сможет подвинуть любые другие студии – и в сериальном плане, и в полном метре", – говорил Иван.

Как уже сообщал amic.ru, актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил серьезное ДТП в Москве. На автомобиле Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя отечественной машины с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.