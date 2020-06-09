Алтайский актер был в машине с Михаилом Ефремовым во время ДТП в центре Москвы

Издание Baza сообщает о том, что вместе с Михаилом Ефремовым в момент ДТП в машине находился актер Иван Стебунов и его супруга Елена.
Стебунов родился в Павловске. В 2016-2017 годах поставил в Молодежном театре Алтая спектакль "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца и комедию Ивана Вырыпаева "Иллюзии".
В 2015 году Стебунов заявлял, что собирается развивать кинопроизводство в Алтайском крае. "Уверен, что "АлтайФильм" сможет подвинуть любые другие студии – и в сериальном плане, и в полном метре", – говорил Иван.
Как уже сообщал amic.ru, актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил серьезное ДТП в Москве. На автомобиле Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя отечественной машины с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Комментарии
Стебунов собирался развивать кинопроизводство в Алтайском крае..... и конечно же быстрее уехал в Москву!)
садиться в машину с пьяным водителем самоубийство
Опять наш земляк втесался в сомнительную компанию. Помнится один тоже с блогершей икшался, кончилось тем что в сухом льде погиб.
никак свингануть решили )))
Сколько веревочки ни виться …...
и что же Иван с Еленой не остановили пьяного в сапог тАлантище Мишу от поездки ?
или сами такие же были?!
Щас выяснится что в багажнике был тухляш из Заринска.