Алтайский депутат прогнозирует эпидемию туберкулеза в Рубцовске

Депутат рубцовского горсовета Надежда Дрюпина заявила, что из-за закрытия диспансера в Рубцовске может начаться эпидемия туберкулеза. По ее словам, больные умирают, не дожидаясь помощи.

"В городе с населением 143 тыс. человек на учете в тубдиспансере состоят 1500 больных пациентов, из них 400 – "активных", 215 – с открытой формой этого тяжелого заболевания, – приводит слова Дрюпиной крайком КПРФ. – А между тем краевое Министерство здравоохранения во главе с Дмитрием Поповым не планирует возобновлять работу круглосуточного противотуберкулезного стационара в Рубцовске".

По мнению Дрюпиной, в случае начала эпидемии виноваты будут те, кто "должен был принять срочные и действенные меры еще вчера, и не оставаться равнодушными к проблемам пациентов сегодня". Она отметила, что сейчас только 30-40 человек получают лечение на дому, 10-15 –в стационаре, а шесть человек ездят в больницу Егорьевского района.