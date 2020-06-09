В Алтайском крае построят трассу к "Мишиной горе" почти за 500 миллионов рублей

Центр госзакупок Алтайского края объявил аукцион на строительство трассы к горнолыжному комплексу "Мишина гора" в создаваемом курорте "Белокуриха Горная", сообщает "Интерфакс-Сибирь".
Стартовая цена контракта составляет 472,6 миллиона рублей. Победитель торгов должен к 2022 году построить дорогу, причем основная часть работ запланирована на 2021 год. Заказчиком строительства выступает "Алтайавтодор". Прием заявок на участие в аукционе завершится 23 июня, на эту же дату назначены и сами торги.
Напомним, что "Мишину гору" открыли в январе 2018 года. На данный момент это самый высокогорный лыжный комплекс на территории Алтайского края, расположенный на уровне 800 метров над уровнем моря. Сам курорт "Белокуриха Горная" развивается в рамках федеральной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".
Комментарии
Полмиллиарда в никуда.
9.06.2020 13:07
- гость -
Полмиллиарда в никуда
А куда нужно было, раздать прохожим?
И кто теперь скажет, что выкуп невест за бюджетные деньги самое бесполезное дело?
9.06.2020 13:10
Гость
А куда нужно было, раздать прохожим?
Зачем? В соседней новости поднята тема транспорта Барнаула. В частности, что он старый и нуждается в замене. Полмиллиона это 33 новеньких трамваев. Теперь угадайте кто перевезет больше пассажиров 33 трамвая или один подъёмник у чёрта на куличках, который 5 месяцев в году работает.
9.06.2020 13:11
- гость -
Ну, выкуп невест - святое. Хотят распространить почин по всей стране. Независимо от вероисповедания.
"Алтайавтодор" знает, где нужны дороги. Это глупые журналисты с России24 в своей МСК ничего не понимают. Стали снимать колдобины в Славгороде.
А подъемник тоже гос. имущество? Деньги горнолыжников в бюджет пойдут?
Деньги горнолыжников в бюджет пойдут?
смотря какие горнолыжники
за некоторых еще и приплачивать зи бюджета надо будет)))