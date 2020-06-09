В Алтайском крае построят трассу к "Мишиной горе" почти за 500 миллионов рублей

Центр госзакупок Алтайского края объявил аукцион на строительство трассы к горнолыжному комплексу "Мишина гора" в создаваемом курорте "Белокуриха Горная", сообщает "Интерфакс-Сибирь".

Стартовая цена контракта составляет 472,6 миллиона рублей. Победитель торгов должен к 2022 году построить дорогу, причем основная часть работ запланирована на 2021 год. Заказчиком строительства выступает "Алтайавтодор". Прием заявок на участие в аукционе завершится 23 июня, на эту же дату назначены и сами торги.

Напомним, что "Мишину гору" открыли в январе 2018 года. На данный момент это самый высокогорный лыжный комплекс на территории Алтайского края, расположенный на уровне 800 метров над уровнем моря. Сам курорт "Белокуриха Горная" развивается в рамках федеральной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".