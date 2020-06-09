"Посадят – буду передачки носить". Дочь Ефремова о смертельном ДТП с участием отца

Дочь Михаила Ефремова – Анна-Мария – отреагировала на новость о смертельном ДТП, которое устроил ее отец в центре Москвы.

"Почему я сижу дома, когда мой отец в беде? Не маленький — сам разберется. Не стоило ездить пьяным за рулем. У него есть директор, которая занимается всеми этими делами, я особо ничем не помогу. Если посадят — буду носить передачки и помогать мелким братьям и сестрам", — цитирует Анну-Марию StarHit.

Как уже сообщал amic.ru, минувшим вечером актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". 58-летнего водителя отечественной машины с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Однако позже он скончался.

Как уже сообщал amic.ru, выяснилось, что, помимо Ефремова, в салоне внедорожника находился алтайский актер Иван Стебунов с супругой. Однако позже сам Стебунов эту информацию опроверг. В полиции также подтвердили, что Ефремов ехал один.

Теперь актеру грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.