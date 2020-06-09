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"Посадят – буду передачки носить". Дочь Ефремова о смертельном ДТП с участием отца

, ИА "Амител"
Анна-Мария заявила, что отцу "не стоило ездить пьяным"
Фото: Instagram

Фото: Instagram

Дочь Михаила Ефремова – Анна-Мария – отреагировала на новость о смертельном ДТП, которое устроил ее отец в центре Москвы.

"Почему я сижу дома, когда мой отец в беде? Не маленький — сам разберется. Не стоило ездить пьяным за рулем. У него есть директор, которая занимается всеми этими делами, я особо ничем не помогу. Если посадят — буду носить передачки и помогать мелким братьям и сестрам", — цитирует Анну-Марию StarHit.

Как уже сообщал amic.ru, минувшим вечером актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". 58-летнего водителя отечественной машины с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Однако позже он скончался.

Как уже сообщал amic.ru, выяснилось, что, помимо Ефремова, в салоне внедорожника находился алтайский актер Иван Стебунов с супругой. Однако позже сам Стебунов эту информацию опроверг. В полиции также подтвердили, что Ефремов ехал один.

Теперь актеру грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

9.06.2020 14:50
- гость -

Пьяные вообще должны боятся выходить на улицу а за руль садится тем более.

9.06.2020 14:51
гiсть

фургон Лада - капсула смерти. была бы это хотя бы газель....

9.06.2020 14:57
- гость -

Если бы не фургон, пострадавших могло бы быть и больше. Мог и в автобус воткнуться и на пешеходов на тротуаре налететь.
Беда с этим Ефремовым, беда...

9.06.2020 14:57
Гость

По первым словам дочери-адекватный человек.
Как получилось "не в папу"?

9.06.2020 14:58
- гость -

Адекватная реакция дочери, не то что некоторые - пытаются сразу отмазать всеми силами.

9.06.2020 15:07
- гость -

А кто пытался отмазать?

9.06.2020 15:16
- гость -

Свой театр откроет в колонии, будет развлекать администрацию.

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