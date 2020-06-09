Барнаульский перевозчик выплатит 1,7 млн за погибшего ребенка

Компания "Барнаульское пассажирское транспортное предприятие" выплатит 1,7 миллиона рублей родителям погибшего в ДТП ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел в июне 2019 года. Водитель автобуса выехал на обочину дороги, столкнулся со стоящим на ней автомобилем и наехал на ребенка, который от полученных травм скончался на месте.

При определении размера компенсации суд учел моральные страдания родителей, сын которых погиб прямо на их глазах. Кроме возмещения морального вреда, компания также возьмет на себя расходы на погребение, которое обошлось родителям в 50 тысяч рублей.