Жителя Алтайского края осудят за жестокие методы воспитания 14-летней дочери

В Заринске осудят местного 41-летнего жителя, который истязал свою 14-летнюю дочь, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, в 2019 году мужчина регулярно избивал своего ребенка. В качестве причины для наказания он использовал малозначительные поводы, вроде плохих оценок в школе или пропуска занятий, а одним из инструментов воспитания был электрический провод от бытовой техники.
В ходе расследования родитель полностью признал свою вину в физических и моральных страданиях ребенка. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
Комментарии
А девочку в детдом или приёмную семью
Детей бить нельзя. Точка
9.06.2020 15:47
- гость -
Не только бить, но и морально гнобить тоже нельзя.
да. детей бить нельзя, но иногда нужно. Иначе по другому они не понимают. А если пускать на самотёк, и ждать пока у них понималка появиться, может всё плохо закончиться.
Если не понимает, значит вы объяснить не можете. У меня ребёнку 15 лет. Ни разу не возникло желание ударить.
он использовал малозначительные поводы, вроде плохих оценок в школе или пропуска занятий
прям таки и малозначительные, дальше алкоголь, наркотики, беременна в 15? первого раза не поняла, со второго.. прогулы, плохие оценки, что вырастет кто знает.
Нас в детстве били ремнем за 2ки, пару раз и понимаешь что и как.
Отца выпустить на волю, ребенка сдать в детский дом!
- гость -
Если не понимает, значит вы объяснить не можете. У меня ребёнку 15 лет. Ни разу не возникло желание ударить.
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Это значит, что вы не занимаетесь ребенком. И не в курсе его дел )))
- гость -
Если не понимает, значит вы объяснить не можете. У меня ребёнку 15 лет. Ни разу не возникло желание ударить.
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У таких мамань, потом и вырастают дети - наркоманы и т.п.
Растет поколение вседозволенных, с детства слышат со всех сторон - бить нельзя, наказывать нельзя. Только дай.дай.дай.
В СССР наказывать ребенка слегка отшлепав не запрещалось, а дети лучше были.
Но дело все таки не в этом, а в идеологии развития общества. Взрослый должен собственным примером показывать ребенку каким должен быть человек, учить быть трудолюбивым. А если девчоночку истязали и ничему хорошему не научили, то виноваты мать и отец.
В ссср дети были запутанные, а выросли трусы и алкоголики. Если вас били, вы думаете из вас что то стоящее выросло?). Ошибаетесь
а выросли трусы и алкоголики
Ни одного алкоголика и тунеядца, тем более труса. Зато сейчас все кругом дети тугосери с яжмамаками.
А. это вы про себя. все понятно.
Ого, сколько среди родителей садистов, оправдывающих физические наказания! Ни словами, ни личным примером, значит, объяснять не умеете или не являетесь авторитетом для своих детей. Нет, они в большей части вырастут хорошими людьми, но вот искренней любви и теплоты по отношению к родителям не будет, это точно.
9.06.2020 16:48
- гость -
да, я хороший человек, не смотря ни на что.
Чего стоите вы, еще вопрос.
16.51
Мало того, что алкаши, еще и безинициативные, неумные. Вас даже дети без ремня не уважают и не слушают. Не слушают, ни во что не ставят и не доверяет
К физической силе прибегают в том случае, когда вы не умеете разговаривать и объяснять по по-человечески. Пример рабского воспитания, когда человек понимает только кнут.