Жителя Алтайского края осудят за жестокие методы воспитания 14-летней дочери

В Заринске осудят местного 41-летнего жителя, который истязал свою 14-летнюю дочь, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в 2019 году мужчина регулярно избивал своего ребенка. В качестве причины для наказания он использовал малозначительные поводы, вроде плохих оценок в школе или пропуска занятий, а одним из инструментов воспитания был электрический провод от бытовой техники.

В ходе расследования родитель полностью признал свою вину в физических и моральных страданиях ребенка. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.