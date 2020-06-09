Франк призвал застройщиков извиниться перед дольщиками за доставленные неудобства

В администрации Барнаула прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросу строительства дома на проспекте Ленина, 195а, рассказали в пресс-центре мэрии.
Первый заместитель руководителя ООО "Монтажная компания "ПР-холдинг" Евгений Клейнатовский проинформировал собравшихся о положении дел на строительной площадке. В качестве причины, по которой работы затянулись, застройщик назвал судебный запрет на осуществление регистрационных действий с участком и имуществом.
"Участникам этой ситуации надо извиниться перед жителями за те неудобства, которые они испытывают уже длительное время. Необходимо усилить межведомственное взаимодействие – объединить усилия инспекции строительного и жилищного надзора, прокуратуры, судебных приставов, правоохранительных органов. Вопросы, связанные со строительством дома, остаются на контроле", – сказал глава Барнаула Вячеслав Франк.
Застройщика обязали предоставить справку о количестве непроданных квартир и нежилых помещений в недостроенных секциях. После этого судебные приставы определятся с вопросом снятия ареста. Также необходимо уточнить сумму, которая потребуется для завершения строительства дома.
Комментарии
Сначала закашмарили, а потом голову включили. Красавчики ничего не скажешь. И потом нужно не взаимодейсствие и усилие этих самых ведомств а полное их удаление из под ног, что бы не мешали работать.
на коленях?
9.06.2020 14:35
- гость -
Господин Клейнатовский,строить надо на свои,тогда никто вас "кашмарить" не сможет.
Сначала нужно извиниться за такие оригинальные кадровые решения по "обновлению"команды мэра.Фигуры интересные!Правильнее сказать фигуранты!Один Еремеев,чего стоит!
Франк извинись за Финк!
А почему от проблемы самоустранился строительный вице мэр Демин?
9.06.2020 15:02
- гость -
Дёмин не самоустранился,его арестовали.
Вас последние полгода где-то не было?
9.06.2020 15:02
- гость -
"Заместителя главы Барнаула по строительству и земельным отношениям Сергея Демина 16 марта 2020 года задержали и поместили под стражу. Кто такой Сергей Демин, в чем его подозревают и на сколько могут посадить – в материале amic.ru." (с)
Странно,а на сайте администрации он в полном здравии и на рабочем месте!Как он умудряется совмещать......