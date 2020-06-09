Франк призвал застройщиков извиниться перед дольщиками за доставленные неудобства

В администрации Барнаула прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросу строительства дома на проспекте Ленина, 195а, рассказали в пресс-центре мэрии.

Первый заместитель руководителя ООО "Монтажная компания "ПР-холдинг" Евгений Клейнатовский проинформировал собравшихся о положении дел на строительной площадке. В качестве причины, по которой работы затянулись, застройщик назвал судебный запрет на осуществление регистрационных действий с участком и имуществом.

"Участникам этой ситуации надо извиниться перед жителями за те неудобства, которые они испытывают уже длительное время. Необходимо усилить межведомственное взаимодействие – объединить усилия инспекции строительного и жилищного надзора, прокуратуры, судебных приставов, правоохранительных органов. Вопросы, связанные со строительством дома, остаются на контроле", – сказал глава Барнаула Вячеслав Франк.

Застройщика обязали предоставить справку о количестве непроданных квартир и нежилых помещений в недостроенных секциях. После этого судебные приставы определятся с вопросом снятия ареста. Также необходимо уточнить сумму, которая потребуется для завершения строительства дома.