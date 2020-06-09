Гражданка Казахстана не может попасть в Барнаул к сыну, который лежит в реанимации

Гражданка Казахстана с 6 июня не может попасть в Россию. Причина – постановление, которое временно запрещает въезд в страну для иностранцев.

"Что происходит с человечеством? Карантин карантином. Справка о коронавирусе есть, анализ отрицательный. Почему происходит такое? Помогите, пожалуйста! Возможно ли достучаться до черствых сердец сотрудников пограничного пункта РФ? Может, кто-то прочитает этот пост, кто в силах помочь? – просит женщина.

В сообществе Barnaul22 она написала, что ее единственный сын лежит в Барнауле в реанимации. У него врожденное заболевание – "нарушение ритма сердца". По словам матери, достучаться до пограничников не получается.

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Женщина смола пройти через границу и направляется к своему сыну, сообщают алтайские телеграм-каналы. Решить проблему ей помогли региональные власти, представители погранслужбы и МИДа.