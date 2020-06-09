"Крики, гулянки, песни до утра". Жители Барнаула жалуются на плавучую баню

Жильцы барнаульского ЖК "Аквамарин" на ул. Приречной жалуются на плавучую баню, расположенную на Оби напротив их окон. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Люди соседствуют с баней уже второй год. В 2019-м комплекс представлял собой небольшое здание, пришвартованное к берегу, а в этом году к нему добавилась крупногабаритная постройка с небольшим домиком и длинным понтонным мостом.

По словам жильцов, на плавучей базе постоянно проходят ночные мероприятия. В прошлом году на одну из вечеринок местные жители вызывали полицию, после чего организаторы перестали включать музыку по ночам.

"Крики, гулянки, песни до утра. Это настоящее уродование "лица города", если с моста смотреть. Центральная часть набережной – все замусорено ветками и эти непонятные объекты. А наш ЖК считается визитной карточкой", – возмущаются в ТСЖ "Аквамарин".

Жильцы выяснили, что аренду водного пространства предпринимателю разрешило Минприроды Алтайского края. Как узнал АПН, владелец бани имеет статус ИП и ведет основную деятельность по оптовой торговле, а также по 33 дополнительным направлениям бизнеса, включая перевозку водным транспортом, аренду и стоянку судов, производство кинофильмов и предоставление микрозаймов.

Договор на аренду участка акватории заключили в 2019 году. Территория ограничена 100 метрами в длину по берегу и 20 метрами в ширину, а по документам участок должен использоваться для размещения маломерных судов и понтонов. При этом сооружения вроде плавучих бань в договоре не упоминаются.