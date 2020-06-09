В Барнауле осудили водителя, сбившего на пешеходном переходе 8-летнюю девочку

Почти два года лишения свободы суд дал 20-летнему барнаульцу, сбившему на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Молодой человек ехал по улице Челюскинцев за рулем своего автомобиля "Лада 2017" со скоростью почти в 60 километров в час. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобилист наехал на 8-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась в больнице.

Центральный суд приговорил барнаульца к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселения, лишил его прав на два года и взыскал в пользу родителей погибшей 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.