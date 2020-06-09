В Сети появился трейлер фильма, который снимали на Алтае

В Сети опубликовали трейлер фильма "Земля Эльзы", который снимался на Алтае. Ролик появился в сообществе Barnaul22.

Картина расскажет о любви современных Ромео и Джульетты, только героям не по 16 лет, а по 70. Главная героиня теряет мужа и влюбляется в другого человека, за что ее осуждают все окружающие.

Съемки фильма начались еще в 2018 году. Работа проходила на территории Алтайского края и Республики Алтай. Над картиной работали продюсер Илья Комаров, режиссер и сценарист Юлия Колесник, оператор-постановщик Евгений Цветков. Снялся в фильме известный советский и российский актер театра и кино Вениамин Смехов.