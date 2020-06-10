В музее Василия Шукшина на Алтае появится мультимедиагид с дополненной реальностью

Всероссийский мемориальный музей-заповедник Шукшина в селе Сростки Алтайского края получит мультимедиагид с использованием технологии дополненной реальности, сообщает пресс-служба Минкульта России.

Мультимедиагид подготовят для экспозиции "Жизнь и творчество Василия Шукшина". 40 музейных экспонатов из постоянной экспозиции музея будут доступны в мобильном приложении Artefact. Отмечается, что гид станет бесплатным и позволит посетителям больше узнать о подготовке фильма Шукшина о Степане Разине, который так и не вышел на экраны.

Работы проведут в рамках национального проекта "Культура", поскольку музей-заповедник вошел в число победителей первого этапа конкурсного отбора нацпроекта.

Первый музейный мультимедиагид в Алтайском крае, созданный в рамках национального проекта "Культура", появился в конце 2019 года в Мемориальном музее Калашникова в селе Курья Курьинского района. В общей сложности до 2024 года в регионе планируют организовать как минимум шесть мультимедиагидов.