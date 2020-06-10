Штормовое предупреждение на шесть дней передали в Алтайском крае

Предупреждение о серьезной угрозе распространения огня в связи с высокой пожароопасностью передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В период с 10 до 15 июня в регионе сохранится повышенный риск возникновения пожаров. В связи с этим населению рекомендуют соблюдать нормы пожарной безопасности и сообщать о их нарушителях.

"Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101", – уточнили в ведомстве.

Специалисты краевого ГУ МЧС советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:

– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;

– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);

– не давать детям играть с огнем;

– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие службы.