Молодой ЧОПовец сбил женщину в Барнауле

22-летний водитель автомобиля Renault Logan с надписью "Охрана" сбил женщину на пешеходном переходе в Барнауле.

Как уточнили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции, авария случилась 9 июня в 18:50 на перекрестке проспекта Социалистического и улицы Молодежной.

По предварительным данным, 33-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент ее сбила машина.

Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали в городскую больницу.

По факту аварии правоохранители проводят проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего.