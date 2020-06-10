Молодой ЧОПовец сбил женщину в Барнауле

22-летний водитель автомобиля Renault Logan с надписью "Охрана" сбил женщину на пешеходном переходе в Барнауле.
Как уточнили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции, авария случилась 9 июня в 18:50 на перекрестке проспекта Социалистического и улицы Молодежной.
По предварительным данным, 33-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент ее сбила машина.
Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали в городскую больницу.
По факту аварии правоохранители проводят проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии
А что тут проверять? Чёпики умом не отличаются. Вот у этого ума хватило чтобы выехать на оживлённый перекрёсток на скорости около 60.
Сбил плохо, живая хорошо.
Скажите кто сбил сегодня с утра курицу реально птицу на Павлике напротив Европы. и откуда там курица взялась?
Скажите кто сбил сегодня с утра курицу реально птицу
курицы вообще по сторонам не смотрят
Судя по фото, отсутствует разметка 1.14.1 или 1.14.2. Это не значит, что можно сбивать, это показывает работу наших чиновников! Чиновники отвечающие за дорожную инфраструктуру получают зарплату, а на дорогах бардак! Разметку наносят во многих местах к концу лета, да еще такой краской которую дождями смывает за две - четыре недели!
курицу реально птицу
курица не птица жеж
10.06.2020 11:19
- гость -
Девушка отлетела метров на 30 от нужной вам разметки. Смотрите видео в ВК.
курица не птица жеж
хорошо как оказалась не птица на павлике? мигрировала?
10.06.2020 11:19
- гость -
при чем тут разметка? он на "чуть чуть красный" несся
хорошо как оказалась не птица на павлике? мигрировала?
самому интересно
10.06.2020 11:26
- гость -
А Вы внимательно мой комментарий читали? Прочитайте еще раз... Где в моем комментарии Вы увидели связь между аварией и разметкой?