По стопам Токио. На Алтае из-за коронавируса отменили летнюю олимпиаду в Мамонтово

Летняя олимпиада сельских спортсменов в селе Мамонтово перенесена на 2021 год из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

"Мы идем по стопам Токио и тоже переносим нашу летнюю сельскую олимпиаду. Таким образом, в 2022 году она пройдет в Родино", – сказал министр.

Соревнования должны были состояться в июле 2020-го в райцентре Мамонтово. Сборные районов должны были определить сильнейших в 11 видах спорта: футбол, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, легкая атлетика, самбо, гиревой спорт, полиатлон, настольный теннис, городошный спорт и состязания спортивных семей.

Однако из-за ограничительных мер соревнования в регионе проводить в данный момент нельзя. Край находится на первом этапе снятия ограничений. Разрешаются занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе – без использования уличных тренажеров: допускаются совместные занятия не более двух человек или с членами семьи, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 5 метров. Местом таких занятий могут быть только открытые спортивные сооружения (за исключением плавательных бассейнов).

На втором этапе снятия ограничений предполагается открытие тренажерных залов и бассейнов. Проведение массовых соревнований относятся к третьему этапу.

Как отметил министр Алексей Перфильев, высока вероятность, что после 22 июня разрешат работать фитнес-центрам, бассейнам, и спортсмены уже смогут тренироваться в закрытых помещениях. Что касается крупных соревнований со зрителями, то, скорее всего, они будут возобновлены только в августе.