Алтайские единороссы по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева пожертвовали свои месячные зарплаты на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Собранные средства направляют медучреждениям и врачам, а также жителям в регионах. Так, 10 июня был передан реанимобиль с аппаратом ИВЛ рубцовской горбольнице № 2. Машину вручил секретарь Алтайского реготделения "Единой России" Александр Романенко.

"Наши медработники не просто делают текущую работу, но подают пример самоотдачи, преданности, глубокой ответственности. То, что база медучреждений обновляется – это еще один пример того, что мы делаем все возможное, чтобы система здравоохранения была готова не просто к текущей работе, но и к борьбе с разными недугами. Региональное отделение партии "Единая Россия" приняло решение, и мы договорились об этом с министром здравоохранения Дмитрием Владимировичем Поповым, что Рубцовская горбольница № 2 получит реанимобиль с символикой #СпасибоВрачам, который приобретен на средства из личных пожертвований депутатов Государственной думы и краевого Законодательного собрания от "Единой России", – приводит слова Романенко партийный сайт.

Также медучреждениям передали 16 машин скорой помощи, поставленными за счет бюджетных средств. Замгубернатора Алтайского края Ирина Долгова отметила, что сегодня парк скорой помощи в регионе составляет 338 автомобилей, при этом 118 из них поставлены только за последние два года.

"Мы видим стабильную динамику снижения смертности особенно среди тех, кому оказывается помощь в так называемый "золотой час". И эффективность этой работы зависит не только от профессионализма врачей, но и от оперативности, насколько быстро бригада приедет к пациенту, поэтому здесь техническое состояние системы скорой помощи у нас в центре внимания", – подчеркнула Долгова.

Главврач горбольницы № 2 Рубцовска Сергей Воронкин рассказал, что география зон обслуживания отделения скорой помощи и медицинской эвакуации больницы обширная – это город Рубцовск и 13 районов. В среднем в месяц осуществляется 35-45 выездов. Эвакуировать большее количество больных нет возможности, так как районы сильно отдалены друг от друга и часто приходится транспортировать пациентов в Барнаул, а это до 450-500 км в одну сторону.

Напомним, ранее по инициативе партии "Единая Россия" во все регионы были переданы автомобили для нужд медучреждений. В Алтайском крае машины предоставили в бессрочное пользование персоналу барнаульских горбольниц № 4 и № 5.