Оазис в пустыне. Как в Барнауле делают экоуголок "Чистые берега"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Необычный для Барнаула экологический проект стартовал в начале июня. На правом берегу реки Барнаулки, недалеко от парка "Центральный", началось обустройство тематической зоны. Это часть проекта экошколы "Чистые берега", разработанного барнаульцем Виталием Аверьяновым и получившего поддержку Всероссийского конкурса Росмолодежи. Уголок будет состоять из двух композиций, расположенных по обе стороны от проспекта Социалистического. Теперь по дороге к Нагорному парку барнаульцы и гости города смогут любоваться необычным ландшафтным проектом.

Стоит отметить, что новый уголок сравним в этой части туркластера с оазисом. Окруженная автосервисами, заправкой, закрытой территорией Спичечной фабрики, экозона смотрится здесь странным пятном. Когда-нибудь уголок станет частью новой набережной Барнаулки, появление которой власти анонсировали в прошлом году. Пока же здесь царит уныние.