Снимал медведей на Камчатке и тигров в Африке. Как фотограф с Алтая объездил полмира

Фотографии Евгения Борисова с путешествий по Африке, Боливии, Исландии, Новой Зеландии, Камчатки и Республики Алтай

Барнаульский бизнесмен Евгений Борисов семь лет назад увлекся фотографией. Записался на платные курсы у именитых российских фотографов-пейзажистов. Один из них – Юрий Пустовой – взял его вместе с собой в путешествие в латинскую страну Боливию. Там Борисов долго привыкал к высокогорью и тяжелому климату. Однако после той поездки решил продолжить путешествовать по миру. За семь лет он побывал в нескольких десятках экзотических стран. Сейчас фотограф-путешественник готовит свою первую персональную выставку работ. В интервью amic.ru Евгений Борисов рассказал, как несколько дней снимал тигров в Африке, рискуя жизнью, сфотографировал двух медведей на Камчатке, а также о том, как дорого ему обходятся эти поездки.

"Африканцы как маленькие дети"

– В декабре 2019 года вы побывали в нескольких странах Африки: ЮАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана. Каким вы увидели этот загадочный континент?

– В первый раз в Африку я приехал в 2013 году. Это была поездка в Кению и Танзанию. Тогда меня знакомые фотографы буквально заставили сделать прививку от желтой лихорадки. Приехав туда, поговорив с местными, они посмеялись и сказали: "Ты сделал прививку от чего-то одного из миллиона болезней, что у нас существует". Сколько потом мы не путешествовали, ни разу не прививался. Это вещь достаточно бесполезная.

Конечно, чтобы отправиться в путешествие в Африку, нужно быть готовым к полной антисанитарии. Обычно мы ездим туда группой фотографов по 6-8 человек: таких же увлеченных природой людей, как я. Африка на самом деле разная. Во время первой поездки в Кению и Танзанию я жил в хороших условиях – в дорогих лоджиях. Нас все время сопровождал охранник. Когда прилетел в Найроби, заехал в отель, который полностью закрыт решетками, меня попросили не выходить вечером на улицу. Могли легко ограбить прямо в центре столицы Кении. Для меня это было, конечно, неожиданностью.

– Африканцы действительно настолько бедный народ? Судя по фотографиям и обзорам путешественников, там даже в центре столиц огромные мусорки, свалки и люди сильно голодают.

– Все-таки есть более богатые страны Африки, а есть совсем бедные. Я был в достаточно благополучных странах. Намибия, например, бывшая колония Германии, и они в свое время со своим немецким менталитетом построили там неплохую столицу Виндхук. У них городов мало, но даже те отели, которые они сделали, а они сделали много экоотелей, заслуживают не только внимания, с них даже можно брать примеры. Мало того, африканцы – интересные ребята, они как маленькие дети. Если ты с ними хорошо общаешься, улыбаешься, они тебе с душой отдают обратно. Как только есть момент какого-то разногласия либо спора, они переходят в резкую агрессию. Здесь как раз такая тонкая грань, когда зная их менталитет, надо вести себя правильно, порядочно, и, в общем-то, если соблюдать правила, то путешествовать по Африке безопасно. Можно даже просто брать машину, как мы сделали в ЮАР. Правда, тогда произошел неприятный инцидент с моими коллегами-фотографами. Когда они проезжали по одному из районов ЮАР, то на светофоре, пока они ждали зеленый сигнал, их ограбили. За 30 секунд отобрали все, включая рюкзаки со всем оборудованием и техникой. Это был урок нам, что в Африке к светофору нужно подъезжать медленнее. Если резко остановился – ты уже потенциальная жертва для местных бандитов.

– Во время одной из поездок в Африку вы побывали на знаменитом на весь мир Тигрином каньоне. Это одна из немногих точек на планете, где можно фотографировать диких кошек, в первую очередь – тигров, в заповеднике. Самое яркое впечатление от этого путешествия?

– Знакомство с создателем заповедника, известным ученым Джоном Варти. Это настоящая легенда. К сожалению, у нас в России его мало знают, хотя Варти отдал большую часть своей жизни как раз охране диких кошек. Площадь всего заповедника около 200 гектаров. Объехать его весь за несколько дней просто нереально. Поэтому мы обратились к местным гидам, которые заранее составили для нас маршрут по самым живописным местам заповедника. У нас была возможность увидеть и приблизиться к тиграм. Один из них подошел к нашей машине на два метра. Пытался в окно запрыгнуть. Это было страшно. Страшно даже смотреть в глаза, когда он на тебя смотрит. Мы попросили водителя, чтобы он отъехал.

– Тем не менее вы сделали прекрасные снимки. Насколько сложно было их фотографировать?

– Любой фотограф любит разные ракурсы. Здесь мы были все равно ограничены тем, что снимали с машины, а все-таки кошек хочется снимать с земли, с нижней точки. Вообще интересно наблюдать за их поведением, тем более если получается еще снять охоту, то вдвойне классно и здорово. Последний раз в Намибии как раз я застал их охоту.

– И как это выглядело?

– Обычно тигры нападают на рассвете или на закате. Поэтому все фотографы стараются жить в парках, потому что только внутри него ты можешь выехать чуть раньше, чтобы застать охоту. Если взять весь парк Этоша в Намибии, то там 90% посетителей приезжают на машинах. Они обязаны въехать туда после рассвета и выехать до заката. Фотографу нужен хороший свет. Поэтому мы стараемся жить внутри парка. Так как там ограниченное количество лоджий, ты бронируешь номер за год-полтора. Свободных номеров нельзя найти.

– Во сколько вам обошелся один тур в Африку? Насколько это дорого или любой человек, который там мечтал побывать, может себе это позволить?

– Возможность путешествовать по Африке тоже разная. Еще раз повторюсь, что можно жить в лоджиях за 40-50 долларов в сутки, а можно – за 1,5-3 тысячи долларов в сутки.

– А вы в какой жили?

– Нечто среднее. По крайней мере, я считаю деньги и жалко платить много, но иногда бывают безвыходные ситуации, и ты отдаешь по 500-600 долларов за сутки.

– В целом какой примерный бюджет одного тура?

– Мы ездили вдвоем с супругой, ей было интересно попутешествовать и вообще первый раз посмотреть животных, и нам обошлось в 1,2 миллиона рублей на двоих. Это примерно 12-13 дней путешествия.

– А львиная доля из этого бюджета на что уходит?

– Перелет.

– Как вы летели? Из Москвы, на каких-то прямых рейсах, или как можно попасть в Африку?

– Как правило, это все, что связано с перелетом через Европу, через Ниццу, через Уганду. Можно через Эмираты, то есть это транзит с несколькими пересадками. К примеру, Барнаул – Москва, потом летишь в Мюнхен, и уже оттуда прямой рейс до какого-то города Африки. Мало того, там есть города, куда летают, а есть и те, куда почти не летают самолеты даже из Европы.

"Надо учиться у лучших"

– Вы довольны снимками, которые привезли из поездки по Африке? Самый ценный снимок для вас?

– По опыту могу сказать, что мои коллеги едут в путешествие всего за 2-3 карточками, которые получились хорошими. Остальные либо посредственные, либо вовсе неудачные. Я, как правило, привожу с каждой поездки порядка 3 тысяч фотографий, потому что ты снимаешь практически все, что видишь и пытаешься выбрать для себя какую-то концепцию. Перед путешествием заранее готовишься. Когда человек концентрируется, он видит фотографию, которую хочет снять. И он ее добивается.

Вы не поверите: у нас была в группе профессиональная девушка-фотограф из Санкт-Петербурга, которая ездила в Бразилию снимать ягуаров пять раз. Я захотел привезти из этой страны карточку, как на рассвете на дереве отдыхает ягуар. Долго искал нужный ракурс и в последний день путешествия снял ягуара в правильной позе. А коллега из Питера даже в пятую поездку не смогла этого сделать. Она тогда сказала мне: "Забери все мои фотографии, отдай только один этот кадр". Я уже понял, что куда бы ты ни ехал, ты для себя мысленно должен нарисовать образ той фотографии, которую ты хочешь сделать. И это реально работает. Я в этом убедился.

– Вы относительно недавно стали увлекаться фотографией. Уже в зрелом возрасте. Как вы поняли, что хотите делать снимки именно живой природы.

– Любовь к фотографии мне привил отец, когда я в темной комнате занимался с ним проявлением фотоснимков. У меня всегда было желание вернуться к тому увлечению, которое папа мне привил. Но не было времени. Я долгое время занимался профессиональным спортом. Играл в большой теннис и ездил на соревнования среди ветеранов. Выезжая в какую-то страну, у меня всегда возникала идея взять с собой фотоаппарат. Со временем теннис стал уходить на второй план, и я начал заниматься фотографией. Мне захотелось снимать красивую природу, пейзажи. Мне кажется, все начинают именно с этого жанра, потому что веселая, красивая открытка либо картинка привлекает большинство людей. Не многие захотят фотографию кишков другого животного, съеденных львом. У нас под рукой есть прекрасный Алтай, и я, соответственно, пошел на курсы обучения к нашему местному фотографу Владимиру Вдовину. Он мне показал, что такое объектив, диафрагма и так далее. Чтобы стать лучшим пейзажистом, надо учиться у лучших. Я нашел таких профессионалов и стал ездить с ними в поездки по разным странам мира.

– И какая была первой?

– Боливия. Очень сложно было решиться. Непростая страна, высокогорье. Но ее организовывал известный в стране пейзажист Юрий Пустовой. Я сильно хотел, чтобы он научил меня делать красивые панорамы. Он сказал, что как раз собирается поехать в Боливию и позвал учиться и меня с собой. Уже приехав туда, я понял, что очутился в другом для себя мире, потому что мир бизнеса – это одно, мир спорта – это другое, а мир фотографов – это третье. Я, конечно, был там не то чтобы белая ворона. Но, во-первых, я был плохо одет. Был не подготовлен. Например, когда нужен был ветрозащитный костюм, я был одет в простой пуховик, который намок буквально через 15 минут после дождя в Патагонии. Плюс я учился у Пустового буквально на бегу. Не знал элементарных тонкостей профессии. Я приехал с маленьким штативом. Ветер дунул – и его нет. То есть я подсматривал за коллегами, что они надевают, какое у них термобелье. Эта поездка была самая яркая, потому что первая.

– Сколько вы привезли тех самых ценных кадров из Боливии?

– Боливия очень разнообразна, я обязательно поеду туда еще. В первый раз не все успел посмотреть. Когда прилетел в столицу Ла-Пас – мне сразу стало плохо. Город построен на высоте 3800 метров. Это одна из самых высоких столиц в мире. Уже потом я акклиматизировался, но было не очень комфортно даже ходить по городу. Наш руководитель брал специальные кислородные баллоны и маски, на тот случай, если кому-то будет плохо. Потом уже на пятый день на высоте 4300 метров я играл с детьми в горах в футбол. Карточки считаются хорошими тогда, когда происходят какие-то экстремальные вещи. Так произошло и со мной.

– Помимо Боливии, какие страны вам еще понравились больше всего?

– Мне очень нравится Сингапур, я даже приезжал туда специально для того, чтобы просто сфотографировать ночной город. Если мы говорим о пейзажной фотографии, то лично для меня номер один – это Исландия, потому что страна разнообразная и туда можно ездить в разные времена года. На втором-третьем месте вместе с Боливией норвежские Лофотены. Я, к сожалению, еще не побывал во всех американских каньонах, но планирую там побывать. Потрясающее у меня впечатление от поездки в Аргентину и Чили, где понравились горы. Их хотя бы раз в жизни любому человеку надо посетить.

"Жить готов только на Алтае"

– А в какой из этих стран захотели остаться жить навсегда?

– Мне нравится Алтай. И жить я бы хотел только здесь, но некоторые путешествия забыть очень сложно. Например, Бирму. Очень понравились племена, которые живут на воде. Меня поразило, насколько там бедные, но душевно богатые и добрые люди. Такого контраста я нигде не видел в мире. Когда мы приехали в дом на воде, то увидели, как женщина из племени шьет из цветка лотоса. Я спросил у нее, зачем она это делает. Выяснилось, что это все для Будды. Если он будет счастлив, то и жители племени – тоже. Философия людей точно не в деньгах. Это заметно, когда ты с ними разговариваешь. В отличие от той же Африки, на местном рынке бедный человек, которого ты фотографируешь, не злится. В Европе, например, все бездомные очень злые. А эти, наоборот, благодарны тебе. Если ты им еще что-то дашь, ручку или карандаш, либо какую-то конфетку, они будут позировать. Еще вернулся бы на Мальдивы. Именно там ты уединяешься с природой. Но жить готов, повторюсь, только на Алтае.

– Вы были в Гренландии и Исландии. Почти вся научная фантастика снимается в этих странах. Настолько "космическая" природа, не похожая ни на одно место на Земле. Какое впечатление у вас осталось от этой поездки?

– В Исландии я был два раза. Но один эпизод запомнился больше всего. Вечером мы взяли по бокалу вина и отправились принять гейзерную ванную, которая была при отеле. Только я начал в ней "отмокать", как увидел северное сияние. Для меня это было неожиданным. Я быстро выбежал из ванны, сел в машину и отправился в заранее подготовленное место для съемок этого природного явления. Невероятные впечатления.

– Исландцы чем-то похоже на русских?

– Большинство людей, которые нам попадались, были достаточно простые, но в то же время суровые. Они не очень разговорчивые, они понимают, что туристы есть их всё, поскольку страна маленькая, наверное, как наш Новоалтайск.

– Да, население около 300 тысяч человек.

– Был даже момент, когда я ехал на машине 2,5 часа и не встретил ни одной машины на федеральной трассе. А я был там поздней осенью: в самый разгар туристического сезона. Эта страна невероятно разнообразная своей природой. Вторая поездка была в августе, с палатками. Я тогда впервые решил опробовать квадрокоптер. Хотя там можно только за деньги снимать с помощью него. Такие правила. Да и погода не позволила. Там постоянно дуют сильные ветра. Один раз даже у меня сдуло штатив с фотоаппаратом. Очень дорогим. Я этот урок извлек на всю жизнь и теперь технику не выпускаю из рук.

– Вы были в Новой Зеландии на родине режиссера Питера Джексона. Именно там он снимал свои фильмы "Властелин колец", "Хоббит", "Кинг Конг". Невероятной красоты природа...

– Честно скажу, что ожидал большего от этой поездки. Хотя мы были на другом острове, не там, где снимали "Властелин колец". Но в Новой Зеландии вполне можно жить. Въезжая в страну, нас долго не пропускали в аэропорту, потому что мой коллега в багаже указал какие-то ботинки. А это уже штраф, хотя его наказывать в этот раз не стали. Не знаю, насколько это показательно, но все в Новой Зеландии примерно так. Нет паразитов, нет диких зверей, нет змей. Это такая страна, где, вроде как, совсем безопасно, но в то же время необычно. Я, конечно, ожидал какого-то дикого количества зелени. Долго пришлось искать кадры, чтобы был мох, лес и живая природа одновременно.

– Вы сказали, что один тур на двоих в Африку обошелся вам в 1,2 миллиона рублей. А какая страна самая дорогая для путешествий?

– Норвегия. Она достаточно затратная, там есть такие красные домики на камнях, типа рыбацких. Такая заливная, горная местность, которая уходит потом в океан. Там в основном промысел, рыбаки, и они же строят эти домики. Они стоят 400 долларов в сутки без отопления. Украинцы, которые там сейчас проживают, рассказывают, что в среднем они получают 8 тысяч евро в месяц. Технички – 4 тысячи. Понятно, что у них там налоги хорошие, но тем не менее они специально уезжают раз в неделю, допустим, в Германию за продуктами.

"Россия не хуже экзотических стран"

– Много ли путешествуете по России?

– Признаюсь честно: мало. И в этом есть смысл. Я в год могу посетить не больше нескольких стран. Это требует серьезной физической подготовки. Пока я могу себе позволить дальние перелеты. Когда мне будет лет 60 – я уже буду путешествовать по России. Но кое-где я уже был. Мне очень понравилась поездка на Камчатку. Природа там очень похоже на Исландию. Опять же по разнообразию, наличию вулканов. Понятно, что у нас там основной целью были медведи.

– Вы чувствовали, что будто находитесь в другой стране?

– Да. Таких мест несколько в России, которые не хуже, чем экзотичные страны. Например, Байкал, Алтай и Камчатка. Когда я только прилетел туда в лагерь для туристов, то узнал, что медведь съел охранника, который сопровождал израильскую группу. Были усилены меры безопасности. Рядом с нами находились сотрудники МЧС, пытавшиеся застрелить этого медведя. Несмотря на ограничения, я сумел сделать несколько классных кадров. Мы были на маленьком островке, и мимо нас проходили два медведя. На их фоне был такой красивый вулкан. Они встали на задние лапы и начали играть. Я, вопреки мерам безопасности, лег на землю и снял медвежат с нижнего ракурса. А медведи были в метрах пяти от меня.

– Вы же наверняка считаете, сколько стран посетили в жизни?

– У меня дома есть карта, где я все отмечаю. Я еще спортсменом активно ездил по миру. Посетил не как фотограф Армению, Грузию, Киргизию. Но сейчас я путешествую уже осознанно сделать кадры живой природы.

– А где бы хотели еще побывать, но не успели?

– Из-за коронавируса у меня сорвалась поездка на Фолклендские острова. Думал там поснимать пингвинов. Также планировал отправиться в ближайшее время в Техас и на болота Луизианы. А если думать глобально, то нужно проехать по Латинской Америке. У меня есть мечта, которая пока не может осуществиться. Есть место в Колумбии, где большую часть в году стоят сильные грозы. Мне очень хочется сделать там несколько снимков. Мир очень разнообразен.

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