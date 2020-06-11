Путин оговорился и "создал" в России новое министерство

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития информационных технологий оговорился и "создал" новое министерство, сообщает РИА "Новости".

Глава государства, говоря о сокращении расходов субъектов страны на информационно-коммуникационные средства, сослался на данные несуществующего Минэкономсвязи.

"По оценке Минэкономсвязи, в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов", – сказал Путин.

По всей видимости, президент хотел сослаться на реально существующее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, также известное как Минкомсвязь.