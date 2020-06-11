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Путин оговорился и "создал" в России новое министерство

, ИА "Амител"
Президент допустил оговорку во время видеоконференции
Фото: oblast45.ru

Фото: oblast45.ru

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития информационных технологий оговорился и "создал" новое министерство, сообщает РИА "Новости".

Глава государства, говоря о сокращении расходов субъектов страны на информационно-коммуникационные средства, сослался на данные несуществующего Минэкономсвязи.

"По оценке Минэкономсвязи, в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов", – сказал Путин.

По всей видимости, президент хотел сослаться на реально существующее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, также известное как Минкомсвязь.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.06.2020 08:58
- гость -

дедушке пора на заслуженный отдых

11.06.2020 09:02
гость

Да этих министерств столько, что названия всех не запомнишь.

11.06.2020 09:04
- гость -

Да у меня этих министерств как того гуталина, просто завались!)))

11.06.2020 09:04
krash

Так то 67 лет. уж на пенсию пора, не до обнулений.
Старческий моразм ни кто не отменял.
А законы должны быть для всех едины. Пенсионер - иди гуляй.

11.06.2020 09:11
- гость -

Буровит он уже давно.

11.06.2020 09:16
- гость -

11.06.2020 09:04
krash
А законы должны быть для всех едины. Пенсионер - иди гуляй.

Так и запишем. Товарищ krash выступил с инициативой поднять пенсионный возраст до 70 лет.

11.06.2020 09:21
Z

11.06.2020 09:16
- гость -
-----------------------
Не совсем правильная математика.
Следующие выборы в 2024 - плюс пять лет - итого: пенсионный возраст нужно поднять до 75 лет

11.06.2020 09:21
- гость -


11.06.2020 09:04
krash
7,3 млн работающих пенсионеров в России. Их надо всех уволить? потому что не грамотный "краш" с Амика так сказал?

11.06.2020 09:22
гость

"Отечественные операционные системы " подешевеют??? или свою напишем?

11.06.2020 09:23
- гость -

Он, вообще-то, ориентируется ещё?
Ау-ку-ку, дядь Вов.

11.06.2020 09:28
- гость -

1.06.2020 09:21
- гость -
7,3 млн работающих пенсионеров в России. Их надо всех уволить?

Ну не то чтобы всех. Из них большая часть работает вахтёрами, сторожами, кондукторами, некоторые занимаются преподавательской деятельностью и они отлично справляются со свой работой. Но дать неадекватному пенсионеру ядерный чемоданчик...

11.06.2020 09:38
- гость -

Кукуха прокукукала "ку-ку"

11.06.2020 09:39
Пузырек

Ну, видимо, сейчас быстренько задним числом создадуть. Ибо не может же ошибиться тот, кто никогда не ошибается

11.06.2020 09:49
- гость -

У нас всё ещё впереди. Вспомните Ельцина который к 1998 году двух слов связать не мог или Брежнева в 1982 году.

11.06.2020 09:59
- гость -

Важно не то, что он буровит, на его бред уже внимания не обращают. Важно то, что он подписывает и кого назначает. Вот тут-то - совсем беда.

11.06.2020 10:13
- гость -

Интересно, полный форум чертовски умных людей на Амике. Почему же они все такие бедные, если такие умные. И в совершенстве разбираются в управлении страной)))))))))

11.06.2020 10:16
- гость -

10:13
Почему же все бедные? Далеко не все.
Ну, и учёные степени есть.
Хотя, то, что происходит со страной, ясно даже детям в детском саду.

11.06.2020 10:32
- гость -

11.06.2020 10:13
- гость -
Интересно, полный форум чертовски умных людей на Амике. Почему же они все такие бедные, если такие умные.

Ну так это не только комментаторы на Амике бедные. В Алтайском крае средняя зарплата 400$, тут 98% бедных. Да и в стране ситуация не лучше. Ну а кто виноват, что в стране в которой всё есть, население бедное я даже писать не буду и так все знают.
Кстати, с умными благодаря реформам образования, тоже в ближайшее время проблема решится.

11.06.2020 10:41
- гость -

А если сейчас объяснят, что на самом деле такое министерство есть, это новое название старого, что будут после этого говорить господа комментаторы? Оказывается оно есть и Путин не оговорился...

Поговорить о Путине всегда есть повод,...если нет, то можно создать...чем больше говорите, не важно в каком смысле, тем выше его рейтинг у населения...как-то так. Раскручиваем популярность...

11.06.2020 11:06
Guest

11.06.2020 10:13
- гость -
Интересно, полный форум чертовски умных людей на Амике. Почему же они все такие бедные, если такие умные. И в совершенстве разбираются в управлении страной)))))))))

Вы правы. Тем более, что эти "светочи мысли" уже всё и за всех решили. Путину диагноз поставили, границы пенсионного возраста определили, действующую государственную политику охарактеризовали. Президент с министрами и Госдумой могут смело отправляться на покой - страна в надёжных руках экспертов по всем вопросам.))) Просто кладезь интеллекта на Амике, ну как можно им возражать? Вон, с учеными степенями и богатые тут есть, кроме бедных, которые умные - Госдума точно конкуренции не выдержит.)))

11.06.2020 11:16
Guest

11.06.2020 10:32
- гость -

Ну так это не только комментаторы на Амике бедные. В Алтайском крае средняя зарплата 400$, тут 98% бедных. Да и в стране ситуация не лучше. Ну а кто виноват, что в стране в которой всё есть, население бедное я даже писать не буду и так все знают.
Кстати, с умными благодаря реформам образования, тоже в ближайшее время проблема решится.

Складывается впечатление, что до "того, кто виноват" вся страна процветала и благоденствовала, люди катались, как сыр в масле, промышленность была такой, что Америка удавиться должна от зависти, а уж про зарплаты и говорить не приходится - впереди планеты всей были.))) А вот пришел злой терран, да и "обнищал" страну, разграбил всё, развалил всю промышленность и армию, разбазарил все ЗВР, опозорил страну своим поведением и политикой так, что теперь во всем мире только смеются и презирают. Эх, вот в "святые девяностые" было другое дело. Какие там бандитские разборки в каждой подворотне? Какие задержки зарплаты по полгода? Да и президент был крутой - мог пьяным в иностранном аэропорту выйти из самолета и с презрением помочиться на стойку шасси прямо на поле. Или вот оркестром подирижировать подшофе - это не каждый глава государства сможет. Да, а уж размеры пенсий и массовой челночество врачей, учителей и ИТР - это же вранье всё. Да и по войне внутри страны соскучились, видимо. Так что да, "тот кто виноват" делает всё плохо для тех, кто беспамятен и с мозгами не дружит.

11.06.2020 11:20
- гость -


11.06.2020 11:06
Guest
Просто кладезь интеллекта на Амике, ну как можно им возражать?

Кладезь или нет вопрос конечно спорный. А вот что вы тут один и отвечаете сами себе определит любой читатель, по характерным "))))" . Да и без аргументов тяжело реальным оппонентам возражать.

11.06.2020 11:25
- гость -


11.06.2020 11:16
Guest
А вот пришел злой терран, да и "обнищал" страну, разграбил всё, развалил всю промышленность
, опозорил страну своим поведением и политикой так, что теперь во всем мире только смеются и презирают.

Полностью с вами согласен!

11.06.2020 12:38
- гость -

Министерства так быстро переименновываются и переобуваются, что не успеть их запомнить.
А кто тут считает иначе, расскажите наизусть хотябы пяток стихотворений длинной в несколько страниц, а потом претензии выставляйте.

11.06.2020 12:40
- гость -

11.06.2020 11:25
- гость -

хехе, даже не смешно

11.06.2020 12:46
Guest

11.06.2020 11:20
- гость -

Кладезь или нет вопрос конечно спорный. А вот что вы тут один и отвечаете сами себе определит любой читатель, по характерным ")))" . Да и без аргументов тяжело реальным оппонентам возражать.

Поделитесь "характерными". Уж очень интересно, у кого паранойя, ведь у меня раздвоения личности, чтобы самому с собой разговаривать, нет.)))

11.06.2020 12:48
Guest

11.06.2020 11:25
- гость -

Простите великодушно, а Вам сколько лет? Или Вы из той категории, что "всю жизнь при Путине"?)))

11.06.2020 13:59
- гость -

нет ребята. такие люди не ошибаются...

11.06.2020 14:49
гость

В наушник че-то не то нашептал суфлёр, ну или ослышался

11.06.2020 15:02
гость

Еще срок, а там молодой президент подрастет, Кабаев.

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