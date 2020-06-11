В Алтайском крае предприятие-фантом продало более 50 тонн молочных продуктов

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю обнаружило в Рубцовске фантомное предприятие, через которое продали более 50 тонн молочной продукции неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.
Несуществующую компанию выявили в ходе мониторинга деятельности организаций. Внимание управления привлекли регулярные поставки молочных продуктов из Воронежской области на площадку "Холод-сервис" с последующей реализацией в Омскую область.
Подозрение вызвал тот факт, что продовольствие поступало из разных регионов страны с ветеринарными документами в бумажном виде. Это не позволяло проверить качество и проследить путь продукции, а также достоверно определить производителя.
Во время выезда инспектор обнаружил, что по указанному адресу в Рубцовске нет никакого склада молочных продуктов, а работает одноименное предприятие по ремонту холодильников. На основании этого "Холод-сервис" был признан предприятием-фантомом.
Комментарии
1 июня 2020 года станет обязательной маркировка молочной продукции. С 1 декабря 2020 оборот немаркированной молочной продукции будет запрещён.
Данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию производителей и других участников молочного рынка. Однако, учитывая бенефициаров данного нововведения (75% доли оператора маркировки принадлежат Алишеру Усманову, Александру Галицкому (не путать с владельцем Магнита), Владимиру Скоч и Владимиру Стрешинскому (называющему себя Иваном Стрешинским) и принадлежащим им девяти офшорным компаниям - см. схему), а также спешки, с которой распоряжение Правительства было подписано, маркировки нам не миновать.
Красота... А вообще интересная ситуация, колхозов нет, а молока на полках тонны. Вопрос, из чего делается это "молоко"?
Это молоко делается... Не из молока...
А когда все разрешающие документы выдавали, никто лично не проверял?
не молоко...
Стоп. А у нас что, "Меркурий" не для всех обязателен? Какие ветеринарные свидетельства в бумажном виде?
всё логично - кто-то сдал холодильник в ремонт, а в нём было молоко... что бы не испортилось, пришлось продать... я бы так ответил...
Вероятно, Маркс прав - результат рыночной экономики (другие продукты аналогично ...).