В Алтайском крае предприятие-фантом продало более 50 тонн молочных продуктов

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю обнаружило в Рубцовске фантомное предприятие, через которое продали более 50 тонн молочной продукции неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Несуществующую компанию выявили в ходе мониторинга деятельности организаций. Внимание управления привлекли регулярные поставки молочных продуктов из Воронежской области на площадку "Холод-сервис" с последующей реализацией в Омскую область.

Подозрение вызвал тот факт, что продовольствие поступало из разных регионов страны с ветеринарными документами в бумажном виде. Это не позволяло проверить качество и проследить путь продукции, а также достоверно определить производителя.

Во время выезда инспектор обнаружил, что по указанному адресу в Рубцовске нет никакого склада молочных продуктов, а работает одноименное предприятие по ремонту холодильников. На основании этого "Холод-сервис" был признан предприятием-фантомом.