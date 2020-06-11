Жители Алтайского края потребовали отставки главы регионального Минздрава

Жители Алтайского края опубликовали петицию с требованием отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. В тексте автор перебрал все факты о работе министра на нынешней и предыдущей должностях.
Один из основных аргументов, которыми подкрепляется позиция, – курс на оптимизацию, который автор петиции считает провальным, и дефицит лекарств, например инсулина, от которого зависит жизнь и здоровье многих людей. Кроме того, сюда же приписываются и последние скандалы, связанные с недоплатой врачам, работающим с коронавирусом и новостью об оптимизации детской ортопедии в Барнауле.
"Поэтому мы призываем всех подписать петицию об отставке Дмитрия Попова с должности министра здравоохранения Алтайского края", – подытожил автор.
Комментарии
Присоединяюсь. Он такую пургу несёт, что ему уже можно резюме на должность первого заместителя прессекретаря президента в Кремль подавать.
Ну ну, петицию автор создал... смешно.
Кого то на основании петиций этих сняли, привлекли?
Внешний вид облаченных в мумий врачей в Змеиногорске не показатель медицины в крае? нет?
Где подписать?
подпишу
подпишу!
Где подписать?
____________
текст кликабелен
Давно пора в отставку! Развалили все что можно , медицина в крае уже на дне капитально, дооптимизировались.
И с этим ковидом уже заигрались, других болезней вообще не лечим теперь.
Когда откроются поликлиники??? Президент указ дал до 20 июня отчитаться о возобновлении оказания медицинской помощи всех видов(плановой, экстренной, высокотехнологичной) в полном объеме!!! Или нашему министру и Президент не указ?
11.06.2020 13:53 - гость - Где подписать?
Нажмите на "опубликовали" и ссылка сама выскочит.
Подпишу без раздумий!
Подпишусь не раздумывая!
Он же корешок рыжего
Поддерживаю!
Так и "приглашателя" вместе с ним надо попросить на выход.
Ворья утвердил на должностях не мало, каков поп таков и приход. А что скажет про земляка Томенко?
Ну а хорошее то этот человек что сделал? может кто знает?
Полностью согласна! Необходимо срочно отправлять министра в отставку. Опозорился Алтайский край на всю Россию. Основные очаги распространения короновируса- это медицинские учреждения , потому что защитных средств нет совсем!!! Позорище!
Смешные вы. Оптимизация медицины это тенденция всего государства. Недофинансирование основная проблема. Финансирует не Попов медицину, зрите в корень.
подписал
И так в цикле менять местами слагаемые без изменения суммы пока не поймем что менять надо правила системы, самое главное это государственная идеология как основа подготовки кадрового состава управленцев, ну и понятное дело качество образования, которое тоже надо отрывать от западных методичек и обратиться к лучшему опыту советского периода.
Развалили то до него.. карлин, елыкомов и тд. Те, кто проводил оптимизацию т рапортовал в москву
Посмотрите на соседние регионы. У нас больше всех закрыты мед.учреждения на карантины. Это уже непосредственно руководство нового министра. "Никакие" методы управления и сваливание ответственности на главных врачей-максимум на что способно наше министерство!
Да до него всё разоптимизировали и разворовали. А Попов просто к шапочному разбору подоспел.
Развалили то до него.. карлин, елыкомов и тд. Те, кто проводил оптимизацию т рапортовал в москву
Долгову забыли.
Не забыли. Как раз она-то и самая та!
11.06.2020 16:31
- гость -
Нееее,если попала в систему-никто и никогда её не отлепит.
а автор-то кто?
тоже подпишу
Я не в защищаю Попова, но мне кажется, что это всё выдумал один и тот же человек. Походу хочет сместить Попова и встать на его место. Кто бы это мог быть интересно? Как думаете?
Медицина в крае развалена после правления Карлина как раз таки и его продажных друзей! Попов всеми силами пытается оптимизировать медицину края, но увы это очень тяжело сделать. А по поводу петиции, я лично подписывать не буду. Все те факты которые приведены в большинстве случаев не достоверны, просто видимо кто то хочет сесть вместо него на трон.
Активисты из КПРФ походу хотят занять место Попова)) вот и создают всякие петиции и прочий бред...
А причём тут оптимизация и Попов. Оптимизация медицины идёт по всей стране, а Попов как руководитель исполняет обязанности. Да и на самом деле давно её пора оптимизировать и выводить из состояния савка!
Попову и дальше будет тяжело оптимизировать алтайское здравоохранение, пока в помощниках у него будут Вахлова, Молчанова, Белоцкая.
11.06.2020 17:18
Барнаулец
Неужели вы?
Здравоохранения в Алтайском крае НЕТ!!!
Всё продано или переведено на платную основу.
Этот гедоглава полуминздрава , разорил мед базу края, косвенно уничтожил тысячи людей.
Главное, чтобы не поменяли Попова на Вахлову, Белоцкую или Молчанову!
Этот хвост, который крутит собакой!
Долой !!!
почему в отставку может пора ввести не только административную но и уголовную ответственность так как от от таких начальников наша жизнь на прямую зависит.
Ага, петицию они на американском сайте создали. А чего не на китайском ?