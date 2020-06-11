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Жители Алтайского края потребовали отставки главы регионального Минздрава

, ИА "Амител"
В Сети появилась петиция с требованием увольнения Дмитрия Попова
Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края опубликовали петицию с требованием отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. В тексте автор перебрал все факты о работе министра на нынешней и предыдущей должностях. 

Один из основных аргументов, которыми подкрепляется позиция, – курс на оптимизацию, который автор петиции считает провальным, и дефицит лекарств, например инсулина, от которого зависит жизнь и здоровье многих людей. Кроме того, сюда же приписываются и последние скандалы, связанные с недоплатой врачам, работающим с коронавирусом и новостью об оптимизации детской ортопедии в Барнауле. 

"Поэтому мы призываем всех подписать петицию об отставке Дмитрия Попова с должности министра здравоохранения Алтайского края", – подытожил автор.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.06.2020 13:49
- гость -

Присоединяюсь. Он такую пургу несёт, что ему уже можно резюме на должность первого заместителя прессекретаря президента в Кремль подавать.

11.06.2020 13:49
- гость -

Ну ну, петицию автор создал... смешно.
Кого то на основании петиций этих сняли, привлекли?

11.06.2020 13:49
- гость -

Внешний вид облаченных в мумий врачей в Змеиногорске не показатель медицины в крае? нет?

11.06.2020 13:53
- гость -

Где подписать?

11.06.2020 13:56
врач

подпишу

11.06.2020 13:58
- гость -

подпишу!

11.06.2020 14:09
- гость -

Где подписать?
____________

текст кликабелен

11.06.2020 14:14
гость

Давно пора в отставку! Развалили все что можно , медицина в крае уже на дне капитально, дооптимизировались.
И с этим ковидом уже заигрались, других болезней вообще не лечим теперь.
Когда откроются поликлиники??? Президент указ дал до 20 июня отчитаться о возобновлении оказания медицинской помощи всех видов(плановой, экстренной, высокотехнологичной) в полном объеме!!! Или нашему министру и Президент не указ?

11.06.2020 14:16
- гость -

11.06.2020 13:53 - гость - Где подписать?
Нажмите на "опубликовали" и ссылка сама выскочит.

11.06.2020 14:20
гость

Подпишу без раздумий!

11.06.2020 14:23
гость

Подпишусь не раздумывая!

11.06.2020 14:31
- гость -

Он же корешок рыжего

11.06.2020 14:34
Борис

Поддерживаю!

11.06.2020 14:34
Гость.

Так и "приглашателя" вместе с ним надо попросить на выход.

11.06.2020 14:37
гость

Ворья утвердил на должностях не мало, каков поп таков и приход. А что скажет про земляка Томенко?

11.06.2020 14:53
- гость -

Ну а хорошее то этот человек что сделал? может кто знает?

11.06.2020 14:58
Гость

Полностью согласна! Необходимо срочно отправлять министра в отставку. Опозорился Алтайский край на всю Россию. Основные очаги распространения короновируса- это медицинские учреждения , потому что защитных средств нет совсем!!! Позорище!

11.06.2020 15:25
- гость -

Смешные вы. Оптимизация медицины это тенденция всего государства. Недофинансирование основная проблема. Финансирует не Попов медицину, зрите в корень.

11.06.2020 15:30
Лещ

подписал

11.06.2020 15:30
М

И так в цикле менять местами слагаемые без изменения суммы пока не поймем что менять надо правила системы, самое главное это государственная идеология как основа подготовки кадрового состава управленцев, ну и понятное дело качество образования, которое тоже надо отрывать от западных методичек и обратиться к лучшему опыту советского периода.

11.06.2020 15:34
- гость -

Развалили то до него.. карлин, елыкомов и тд. Те, кто проводил оптимизацию т рапортовал в москву

11.06.2020 15:44
Гость

Посмотрите на соседние регионы. У нас больше всех закрыты мед.учреждения на карантины. Это уже непосредственно руководство нового министра. "Никакие" методы управления и сваливание ответственности на главных врачей-максимум на что способно наше министерство!

11.06.2020 15:51
Мимопроходящий

Да до него всё разоптимизировали и разворовали. А Попов просто к шапочному разбору подоспел.

11.06.2020 15:55
Kertis

Развалили то до него.. карлин, елыкомов и тд. Те, кто проводил оптимизацию т рапортовал в москву

Долгову забыли.

11.06.2020 15:57
Мимопроходящий

Не забыли. Как раз она-то и самая та!

11.06.2020 16:45
Гость

11.06.2020 16:31
- гость -
Нееее,если попала в систему-никто и никогда её не отлепит.

11.06.2020 16:51
Лариса

а автор-то кто?

11.06.2020 17:17
гость

тоже подпишу

11.06.2020 17:18
Барнаулец

Я не в защищаю Попова, но мне кажется, что это всё выдумал один и тот же человек. Походу хочет сместить Попова и встать на его место. Кто бы это мог быть интересно? Как думаете?

11.06.2020 17:22
Ответ гостю

Медицина в крае развалена после правления Карлина как раз таки и его продажных друзей! Попов всеми силами пытается оптимизировать медицину края, но увы это очень тяжело сделать. А по поводу петиции, я лично подписывать не буду. Все те факты которые приведены в большинстве случаев не достоверны, просто видимо кто то хочет сесть вместо него на трон.

11.06.2020 17:23
Задумчивый

11.06.2020 17:26
Гоша

Активисты из КПРФ походу хотят занять место Попова)) вот и создают всякие петиции и прочий бред...

11.06.2020 17:32
Вячеслав

А причём тут оптимизация и Попов. Оптимизация медицины идёт по всей стране, а Попов как руководитель исполняет обязанности. Да и на самом деле давно её пора оптимизировать и выводить из состояния савка!

11.06.2020 17:35
- гость -

Попову и дальше будет тяжело оптимизировать алтайское здравоохранение, пока в помощниках у него будут Вахлова, Молчанова, Белоцкая.

11.06.2020 18:08
- гость -

11.06.2020 18:15
- гость -

11.06.2020 17:18
Барнаулец

Неужели вы?

11.06.2020 18:57
Сергей

Здравоохранения в Алтайском крае НЕТ!!!
Всё продано или переведено на платную основу.
Этот гедоглава полуминздрава , разорил мед базу края, косвенно уничтожил тысячи людей.

12.06.2020 11:37
- гость -

Главное, чтобы не поменяли Попова на Вахлову, Белоцкую или Молчанову!
Этот хвост, который крутит собакой!

12.06.2020 19:21
Алексей

Долой !!!

13.06.2020 14:02
- гость -

почему в отставку может пора ввести не только административную но и уголовную ответственность так как от от таких начальников наша жизнь на прямую зависит.

13.06.2020 19:06
- гость -

Ага, петицию они на американском сайте создали. А чего не на китайском ?

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