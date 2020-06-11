Жители Алтайского края потребовали отставки главы регионального Минздрава

Жители Алтайского края опубликовали петицию с требованием отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. В тексте автор перебрал все факты о работе министра на нынешней и предыдущей должностях.

Один из основных аргументов, которыми подкрепляется позиция, – курс на оптимизацию, который автор петиции считает провальным, и дефицит лекарств, например инсулина, от которого зависит жизнь и здоровье многих людей. Кроме того, сюда же приписываются и последние скандалы, связанные с недоплатой врачам, работающим с коронавирусом и новостью об оптимизации детской ортопедии в Барнауле.

"Поэтому мы призываем всех подписать петицию об отставке Дмитрия Попова с должности министра здравоохранения Алтайского края", – подытожил автор.